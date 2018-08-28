"АвтоВАЗ" назвал дату начала продаж новой Lada Granta

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" начнет продавать обновленную Lada Granta с 1 сентября, цены будут начинаться от 419,9 тысячи рублей, рассказали журналистам на презентации новинки исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек и начальник управления развития продуктового портфеля Сергей Корниенко.

"Продажи начинаются 1 сентября, мы уже отгружаем (машины) по дилерской сети, поэтому где-то к концу этой недели большинство наших дилеров по всей России будет иметь новую модель Granta. Продажи Granta Cross начнутся чуть-чуть попозже — здесь надо будет подождать до начала 2019 года. Мы надеемся, что новая Granta позволит нам укрепить наши позиции (на рынке — ред.)", — сказал Птачек.

Модельная линейка обновленной Granta состоит из автомобилей всех 4 типов кузова — седан и лифтбэк, схожие с предыдущим поколением модели, а также хэтчбек и универсал, которые перешли в семейство Granta от модели Kalina. По словам Птачека, решение о выводе Kalina из модельного ряда было принято некоторое время назад, когда прорабатывалcя дизайн нового семейства и обусловлено желанием укрепить позиции Granta и продвигать всю линейку кузовов под одним именем.

"Начальная цена машины (в кузове седан) будет составлять 419,9 тысячи рублей, автомобиль не подорожал относительно предыдущего поколения. Что касается хэтчбека и универсала, по ним цена снижена на 30 тысяч рублей. Мы смогли сделать этот ход для хэтчбека и универсала и мы думаем, что это будет по достоинству оценено нашими клиентами, чтобы сохранить его максимально доступным, по-настоящему народным автомобилем", — уточнил Корниенко.

Как следует из презентации компании, стоимость обновленной Granta в кузове хэтчбек и лифтбэк будет начинаться от 437 тысяч рублей, в кузове универсал — от 447 тысяч рублей. Автомобиль будет доступен в восьми цветовых решениях, получит в базе систему ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, улучшенную шумоизоляцию, крепления для детских кресел Isofix и системы ABS и ESP, добавил Корниенко.