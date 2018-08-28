"АвтоВАЗ" накануне Московского автосалона презентовал новую Lada Granta

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" перед началом Московского международного автосалона провел в Москве презентацию обновленного семейства автомобилей Lada Granta, передает корреспондент РИА Новости.

Презентацию для журналистов провели исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Ян Птачек, главный дизайнер компании Стив Маттин и начальник управления развития продуктового портфеля "АвтоВАЗа" Сергей Корниенко. Новинку представили во всех четырех типах кузова — седан, лифтбэк, хэтчбек, универсал и его cross-версию.

По словам Птачека, кроме стабильно растущего рынка легковых и легких коммерческих машин в России (+17% за 7 месяцев), на котором 20,1% принадлежит "АвтоВАЗу", почти половина самого популярного сегмента легковых машин в стране (сегмент B) принадлежит продукции Волжского автозавода. Lada Granta предыдущего поколения за годы на конвейере стала бестселлером марки. Всего за время производства модели с 2011 года было выпущено около 900 тысяч Granta, модель входит в топ-5 по продажам в России и заняла по итогам 2017 года вторую строчку после Hyundai Solaris и третью по итогам семи месяцев 2018 года, пропустив вперед лишь Kia Rio и Lada Vesta.

Основной отличительной чертой нового семейства Granta стала уже знакомая по моделям Vesta и Xray X-образная передняя часть автомобилей, у седана был значительно переработан дизайн задних фонарей и багажника, рассказал Стив Маттин. По его словам, немало изменений и в интерьере, чтобы подчеркнуть принадлежность машин к фирменному Х-стилю — новые шкалы приборов с белой подсветкой, декоративные элементы интерьера.

Моторная гамма, как отметил Корниенко, не претерпела изменений и будет представлена тремя двигателями одинакового объема 1,6 литра, но разной мощности — 87, 98 и 106 лошадиных сил. Выбор коробок передач также остался прежним — пятиступенчатая механика, классический "автомат" Jatco и усовершенствованный вазовский "робот".

Продажи новинки начнутся с 1 сентября, уже сейчас дилеры получают новые машины, рассказал Птачек. По словам Корниенко, машина в базовой комплектации в кузове седан не подорожала относительно предыдущего поколения, а хэтчбек и универсал будут на 30 тысяч дешевле. Новая модельная линейка Granta была образована путем слияния с моделью Kalina. Так, седан и лифтбэк схожи с предыдущим поколением модели Granta, а хэтчбек и универсал перешли в семейство Granta от модели Kalina. По словам Птачека, решение об отказе от "Калины" было обусловлено желанием укрепить позиции Granta и намерением продвигать всю линейку кузовов под одним именем.