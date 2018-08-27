Названы самые популярные кроссоверы у москвичей

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Эксперты агентства "Автостат" подсчитали, какие новые легковые автомобили сегмента SUV пользуются наибольшей популярностью в Москве. Аналитики учитывали данные за первые семь месяцев 2018 года.

Больше других москвичи покупали кроссоверы Hyundai Creta, за отчетный период было продано 4,5 тысячи экземпляров. Второе место занял Volkswagen Tiguan с результатом около 3,5 тысячи машин. Третью строчку занимает KIA Sportage с 2,9 тысячи автомобилей.

За ним следуют Nissan X-Trail, Renault Kaptur, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Renault Duster и KIA Sorento.