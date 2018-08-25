РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авто

Организаторы Московского автосалона объяснили отказы иностранцев от участия

(обновлено: 17:22 25.08.2018)
2148111
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМосковский международный автомобильный салон. Архивное фотоМосковский международный автомобильный салон. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Смена ориентиров по продвижению продукции, малый объем российского рынка и санкции заставили ряд иностранных концернов отказаться от участия в Московском автосалоне, рассказали РИА Новости организаторы выставки и некоторые автопроизводители, отказавшиеся в ней участвовать.

Мужчина открывает дверь автомобиля. Архивное фото
© Depositphotos / Kzenon
Названы самые продаваемые автомобили в мире

Московский международный автосалон (ММАС) откроется для посетителей в "Крокус Экспо" 31 августа (29 и 30 августа – пресс- и бизнес-дни). Полные линейки своих модельных рядов на нем представят "АвтоВАЗ", Renault, Kia, Hyundai, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC, Volkswagen. Ожидается и премьера отечественного люкс-бренда Aurus, созданного на основе проекта автомобилей для первых лиц государства на единой модульной платформе.

При значительном увеличении количества экспонентов достаточно многочисленны и ряды производителей, отказавшихся участвовать в выставке. Особняком в отказниках стоит "большая немецкая тройка" — премиальные бренды Mercedes, который был фактически лицом автосалона в Москве в 2016 году, Audi и BMW.

Немало отказавшихся и среди традиционно любимых нашими автовладельцами японских брендов — Toyota, Mitsubishi, Nissan.

Причины отказов

Производители сомневаются в интересе традиционных автосалонов для аудитории и ищут новые способы продвижения продукции, говорит директор выставки Петр Тутарашвили.

Lada 4x4 Taiga
© Фото : LADA
Не спеши ты нас хоронить: русские машины глазами европейцев

"В первую очередь, тренд, потому что выставки должны эволюционировать. Мы на этом салоне стараемся кое-что сделать для этого. От Парижа они отказались, по Европе достаточно серьезные изменения (в проведении автосалонов). Ищутся новые способы продвижения продукции и каналы коммуникации", — объясняет директор выставки отказ "немецкой тройки" участвовать в ММАС.

По его словам, немцы сомневаются в интересе классических автосалонов для публики. При этом они однозначно участвуют в выставках во Франкфурте, Женеве и Китае, где рынок больше 20 миллионов автомобилей, и по оптимистичным прогнозам, имеет чуть ли не двухкратный потенциал роста.

"Если брать отдельно российские причины — это рынок, который в два раза меньше, чем на пике. Он растет, но он не такой, как был в 2012 году", — отмечает Тутарашвили.

"И нельзя полностью исключать негативную внешнюю конъюнктуру с точки зрения санкционной политики. Отчасти это тоже играет роль. Автосалон – это большое медийное мероприятие, и улыбающиеся зарубежные компании здесь, на высоком уровне, могут быть не так восприняты. Но я бы не хотел объяснять этим основную причину", — добавил он.

По словам директора выставки, из этих трех причин вытекает четвертая — экономическая. "То, что автопроизводители платят организаторам – это около 10% стоимости их участия. Там огромные бюджеты – строительство стендов, промо-персонал, еда, машины, которые надо привезти. Компании сомневаются, что этот канал коммуникации экономически оправдан", — пояснил он.

Что говорят автопроизводители

Его слова частично подтверждают и автопроизводители.

Немногие из них согласились обосновать причины, по которым не участвуют в Московском автосалоне. Так, представитель Nissan сказал, что компания решила сосредоточиться на других маркетинговых активностях, а представитель УАЗа считает, что в отсутствие новинок траты на участие в таком мероприятии нецелесообразны.

Коробка передач. Архивное фото
© Renault
Названы самые популярные в России машины на "механике"

"Мы уже много лет не участвуем в Московском автосалоне. Глобально наша стратегия – выход из этого формата коммуникации, в следующем году даже не будем участвовать в Женевском автосалоне", — сказал представитель Mitsubishi.

Он отметил, что участие в любом автосалоне – это очень большая инвестиция, а с развитием технологий появляются более качественные способы донесения информации о бренде до аудитории.

Комментировать
Авто
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
мой Принц
главное, что Автоваз и китайцы привезут свои "капсулы смерти" для любителей экстрима
17:38
25.08.2018
ОтветитьНе отвечать
andreas.globetrotter
к тому же автосалонов по миру развелось - как собак нерезанных. Немудрено, что автопроизводители сосредоточиваются на самых перспективных.
17:31
25.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена