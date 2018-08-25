Организаторы Московского автосалона объяснили отказы иностранцев от участия

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Смена ориентиров по продвижению продукции, малый объем российского рынка и санкции заставили ряд иностранных концернов отказаться от участия в Московском автосалоне, рассказали РИА Новости организаторы выставки и некоторые автопроизводители, отказавшиеся в ней участвовать.

Московский международный автосалон (ММАС) откроется для посетителей в "Крокус Экспо" 31 августа (29 и 30 августа – пресс- и бизнес-дни). Полные линейки своих модельных рядов на нем представят "АвтоВАЗ", Renault, Kia, Hyundai, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC, Volkswagen. Ожидается и премьера отечественного люкс-бренда Aurus, созданного на основе проекта автомобилей для первых лиц государства на единой модульной платформе.

При значительном увеличении количества экспонентов достаточно многочисленны и ряды производителей, отказавшихся участвовать в выставке. Особняком в отказниках стоит "большая немецкая тройка" — премиальные бренды Mercedes, который был фактически лицом автосалона в Москве в 2016 году, Audi и BMW.

Немало отказавшихся и среди традиционно любимых нашими автовладельцами японских брендов — Toyota, Mitsubishi, Nissan.

Причины отказов

Производители сомневаются в интересе традиционных автосалонов для аудитории и ищут новые способы продвижения продукции, говорит директор выставки Петр Тутарашвили.

"В первую очередь, тренд, потому что выставки должны эволюционировать. Мы на этом салоне стараемся кое-что сделать для этого. От Парижа они отказались, по Европе достаточно серьезные изменения (в проведении автосалонов). Ищутся новые способы продвижения продукции и каналы коммуникации", — объясняет директор выставки отказ "немецкой тройки" участвовать в ММАС.

По его словам, немцы сомневаются в интересе классических автосалонов для публики. При этом они однозначно участвуют в выставках во Франкфурте, Женеве и Китае, где рынок больше 20 миллионов автомобилей, и по оптимистичным прогнозам, имеет чуть ли не двухкратный потенциал роста.

"Если брать отдельно российские причины — это рынок, который в два раза меньше, чем на пике. Он растет, но он не такой, как был в 2012 году", — отмечает Тутарашвили.

"И нельзя полностью исключать негативную внешнюю конъюнктуру с точки зрения санкционной политики. Отчасти это тоже играет роль. Автосалон – это большое медийное мероприятие, и улыбающиеся зарубежные компании здесь, на высоком уровне, могут быть не так восприняты. Но я бы не хотел объяснять этим основную причину", — добавил он.

По словам директора выставки, из этих трех причин вытекает четвертая — экономическая. "То, что автопроизводители платят организаторам – это около 10% стоимости их участия. Там огромные бюджеты – строительство стендов, промо-персонал, еда, машины, которые надо привезти. Компании сомневаются, что этот канал коммуникации экономически оправдан", — пояснил он.

Что говорят автопроизводители

Его слова частично подтверждают и автопроизводители.

Немногие из них согласились обосновать причины, по которым не участвуют в Московском автосалоне. Так, представитель Nissan сказал, что компания решила сосредоточиться на других маркетинговых активностях, а представитель УАЗа считает, что в отсутствие новинок траты на участие в таком мероприятии нецелесообразны.

"Мы уже много лет не участвуем в Московском автосалоне. Глобально наша стратегия – выход из этого формата коммуникации, в следующем году даже не будем участвовать в Женевском автосалоне", — сказал представитель Mitsubishi.

Он отметил, что участие в любом автосалоне – это очень большая инвестиция, а с развитием технологий появляются более качественные способы донесения информации о бренде до аудитории.