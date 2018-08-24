Концерн "Калашников" будет поставлять электрокары и электромотоциклы в ОАЭ

Электрический мотоцикл Иж Пульсар на презентации новых разработок концерна Калашников в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в КВЦ Патриот

Электрический мотоцикл Иж Пульсар на презентации новых разработок концерна Калашников в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в КВЦ Патриот

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" подписал с компанией Mawarid Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) меморандум, согласно которому предполагается поставка электрических транспортных средств в эту страну, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе концерна.

"В рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" Концерн "Калашников" и компания Mawarid Holding, ОАЭ, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере продукции гражданского назначения. Соглашение предполагает первые поставки электрических транспортных средств производства АО "Концерн "Калашников" на экспорт", — сказали в концерне.

Там уточнили, что, в частности, речь идет о мотоциклах и автомобилях с электродвигателем.

Mawarid International является ведущей производственной и инвестиционной компанией в ОАЭ, занимающейся проектами в сфере высоких технологий как военного, так и гражданского назначения.

Ранее в концерне сообщили РИА Новости, что российский "Калашников" разрабатывает технологию электрического суперкара, который в перспективе, по мнению концерна, может составить конкуренцию мировым лидерам в этой сфере, в том числе "Тесле". Кроме того, "Калашников" создал серию электромотоциклов для российских полицейских и поисковых отрядов "Лиза Алерт".