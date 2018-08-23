Говорит и показывает - новинки Московского автосалона за неделю до старта

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Через неделю свои двери откроет Московский международный автомобильный салон (ММАС) — одно из главных и самых ожидаемых событий автоиндустрии в России. О новинках, которые компании представят на нем — в обзоре РИА Новости.

"Автоваз" — сохраняя интригу



В начале августа "АвтоВАЗ" разместил в соцсетях снимок с пятью автомобилями, скрытыми покрывалами. Баннер, на фоне которого стоят машины, гласил: "Премьера, которая изменит все". Компания поспешила заявить, что баннер делался безотносительно количества новинок, которые будут представлены на автосалоне и отказалась делиться дальнейшими планами на мероприятие. Таким образом, пока остается известно лишь о двух новинках концерна, которые будут представлены на Московском автосалоне — это обновленная Lada Granta и Lada Vesta Sport.

© Фото : АвтоВАЗ Седан Lada Granta © Фото : АвтоВАЗ Седан Lada Granta

"Тайна" Renault

Французский концерн заявил на ММАС ни много ни мало мировую премьеру — кроссовер сегмента С, который будет впервые представлен в Москве, где после и встанет на конвейер завода Renault в Текстильщиках. О новинке не известно практически ничего, кроме опубликованной компанией фотографии передка машины в черно-белых тонах с фирменными С-образными светодиодными ходовыми огнями и того, что модель будет называться Arkana (от лат. Arcanum — тайна).

Также на автосалоне Renault презентует так называемую Stepway серию – семейство автомобилей, ориентированное на поездки по пересеченной местности — обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway. Автомобили семейства в основном отличает круговая пластиковая защита кузова и более высокий дорожный просвет.

© Renault Автомобиль Renault Sandero Stepway © Renault Автомобиль Renault Sandero Stepway

Корейский калейдоскоп



Обилием новинок в Москве посетителей обещали порадовать корейские концерны Hyundai и Kia. Правда, не все из представленного доберется до прилавков отечественных автосалонов. Так, кроме нового поколения внедорожника Santa Fe и рестайлингового кроссовера Tucson Hyundai обещает показать электромобиль Ioniq, который в ближайшее время не будет доступен российским покупателям.

Kia же, наоборот, сосредоточилась на моделях для рынка РФ. Будет представлено третье поколение Ceed, продажи которого (пока в кузове хэтчбек) стартуют прямо в день открытия автосалона, третье поколение седана С-класса Cerato, производство которого уже запущено на "Автоторе" в Калининграде, и обновленный кроссовер Sportage, который получил еще один, более мощный (2,4 литра, 184 лошадиные силы) двигатель для России.

© AFP 2018 / Jung Yeon-Je Автономный автомобиль Ioniq компании Hyundai Motor во время превью Сеульского автосалона © AFP 2018 / Jung Yeon-Je Автономный автомобиль Ioniq компании Hyundai Motor во время превью Сеульского автосалона

Цифровой Volkswagen

Немецкий автопроизводитель порадует посетителей автосалона "уникальной возможностью ознакомиться с новинками и бестселлерами Volkswagen при помощи самых передовых цифровых технологий". Вживую можно будет увидеть уже имеющийся в продаже внедорожник Teramont, новый Touareg, Polo в лимитированной серии JOY и Tiguan в новом исполнении. Также компания впервые покажет в России автомобиль класса Gran Turismo — Arteon, и электрокар I.D. Первый уже продается в Европе, но о его появлении в РФ пока ничего не известно.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Touareg © Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Touareg

Китайское предупреждение



Планы автопроизводителей из Поднебесной на ММАС могут заставить конкурентов задуматься о возможной потере доли рынка. Так, Lifan покажет посетителям автосалона новинки, которые только будут реализовывать в России, но уже пользуются высоким спросом в Китае и в других странах — компактный минивэн Lifan M7, семиместный кроссовер Lifan X80 и электромобиль Lifan 820EV. Компания также обещает представить концепт города с беспилотными моделями каршеринга.

Geely презентует новый модельный ряд под названием "Поколение 3.0". Также компания обещает премьерный показ гибридного седана Geely GE и кроссовера, который сейчас известен под названием SX11.

Не оставит без премьер россиян и китайский бренд Haval (Great Wall Motor Co). На суд посетителей будет представлен молодежный кроссовер Haval F7, который уже в 2019 году встанет на конвейер недавно построенного завода компании в Тульской области.

Золотой Aurus

Мировая премьера автомобилей класса "люкс" на основе Единой модульной платформы (проект "Кортеж"), которые в серийном производстве получили название Aurus, состоится в рамках автосалона 29 августа. Автомобили семейства — лимузин, седан и минивэн — уже служат в гараже особого назначения ФСО, используются в поездках первого лица государства. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с 2019 года.

Следующим этапом, по замыслу организаторов проекта, будет вывод на европейский рынок на Женевском автосалоне в 2019 году, а затем, в 2020 году — на Азиатский рынок и на Ближний Восток. По оценке гендиректора и совладельца Sollers Вадима Швецова, который выступает индустриальным партнером проекта, в следующем году будет продано максимум 50-70 автомобилей Aurus. Точная цена эксклюзивных новинок пока неизвестна.

Отказники

Немало оказалось и тех автопроизводителей, которые отказались участвовать в Московском автосалоне. Среди них немецкие Skoda, Mercedes, BMW, японские Nissan, Infiniti, Datsun, Toyota, Mitsubishi и американский Ford.