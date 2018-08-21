Названы самые продаваемые автомобили в мире

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Самым продаваемым автомобилем в мире по итогам первой половины 2018 года стала Toyota Corolla, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Всего за шесть месяцев в мире было куплено 611 тысяч автомобилей этой модели. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объемы продаж практически не изменились.

Второе место в рейтинге занял Ford F-Series. За полгода было продано 537 тысяч экземпляров, что почти на три процента выше прошлогоднего результата. На третьем месте в рейтинге расположился Volkswagen Golf — 442 тысячи проданных автомобилей. Пятерку замыкают Honda Civic и Toyota RAV4 — 425 тысяч и 409 тысяч проданных машин соответственно.

В топ-10 рейтинга также вошли Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Honda CR-V, Toyota Camry и Chevrolet Silverado.