Назван самый продаваемый отечественный автомобиль

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Модель Lada Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем в первом полугодии 2018 года, ее продажи за период выросли на 43,5% в годовом выражении, до 49,635 тысячи штук, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Самой популярной отечественной моделью в первом полугодии 2018 года стала Lada Vesta, разошедшаяся тиражом в 49,635 тысячи автомобилей и показавшая рост на 43,5%. На второй строчке рейтинга находится Lada Granta с результатом в 45,672 тысячи автомобилей (+8,8%). На третьей позиции – универсал Lada Largus, продажи которого выросли на 53,3% и составили 20,989 тысячи экземпляров", — говорится в сообщении.

Далее следует Lada XRAY с результатом в 16,388 тысячи единиц (+6,1%). Замыкает пятерку лидеров внедорожник Lada 4x4, продажи которого за отчетный период составили 15,371 тысячи машин (+18%).

Кроме того, в топ-10 самых популярных автомобилей отечественных марок также вошли: Lada Kalina (9,364 тысячи штук; —4,3%), УАЗ "Патриот" (6,505 тысячи штук; —2,8%), Lada Priora (6,468 тысячи штук; —4,5%), УАЗ "Пикап" (1750 штук; +42,9%) и УАЗ "Хантер" (738 штук; —8%).

Всего, по оценке "Автостата", в первом полугодии в РФ было реализовано порядка 173 тысяч новых легковых автомобилей отечественных марок, что на 20% больше в годовом выражении.