Названы самые популярные в России машины на "механике"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые популярные среди россиян марки автомобилей с механической коробкой передач.

Самой продаваемой стала российская LADA. За первое полугодие 2018 года было продано более 154 тысяч машин этой марки, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Вторую строчку рейтинга со значительным отставанием заняла Renault. За шесть месяцев россияне купили более 51 тысячи автомобилей этого производителя. Рост по сравнению с первым полугодием 2017 года составил свыше 14 процентов. Тройку лидеров замыкает KIA — почти 24 тысячи проданных автомобилей, что на 7 процентов меньше, чем в прошлом году.

В пятерку лидеров также вошли Hyndai и Volkswagen. Замыкают топ-10 рейтинга автомобилей с механической трансмиссией Skoda, Chevrolet, Nissan, УАЗ и Datsun.