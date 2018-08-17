Названы самые популярные у россиян европейские автомобили

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных в России легковых автомобилей европейских марок.

Лидером продаж стал седан Volkswagen Polo: с января по июнь 2018 года было реализовано 27 тысяч машин. Вторую строчку занял кроссовер Renault Duster с результатом чуть более 21 тысячи проданных автомобилей. Третье место досталось лифтбеку Skoda Rapid: к владельцам уехали 17 тысяч экземпляров.

Четвертым стал седан Renault Logan: за полгода было продано около 16 тысяч машин данной модели. Замкнул пятерку лидеров хэтчбек Renault Sandero с результатом почти в 16 тысяч автомобилей.

В топ-10 популярных европейских автомобилей также вошли Renault Kaptur, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia, Mercedes GLC и Skoda Kodiaq.

Согласно данным агентства, всего за шесть месяцев в России было продано чуть более 213 тысяч легковых машин европейских марок.