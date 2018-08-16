Ни одного электронного паспорта автомобиля в России пока не выдали

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ни один электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) пока не выдан в России с момента запуска системы ЭПТС с 1 июля, рассказал РИА Новости представитель АО "Электронный паспорт", организующей систему.
"ГИБДД не готова регистрировать, не хватает нормативной документации. Да, пока процесс не пошел. Мы хотели даже в июне еще начать, но пока процесс затягивается", — сказал представитель компании "Электронный паспорт". При это он отметил, что сама система электронных паспортов готова для начала оформления ЭПТС.
"Соответствующая нормативная база для организации выдачи электронных паспортов транспортных средств подготовлена Минпромторгом России, в компетенцию которого входят данные вопросы", — сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос РИА Новости.
Минпромторг, в свою очередь, отметил, что все нормативные правовые акты, необходимые для оформления ЭПТС, приняты. "МВД России не утвержден порядок совершения регистрационных действий на основании электронных паспортов. Соответствующий приказ МВД России, направленный для государственной регистрации в Минюст России, возвращен для доработки. Отсутствие порядка применения сотрудниками регистрационных подразделений ГИБДД сведений из электронных паспортов не позволяет приступить к их практическому применению", — объясняет ведомство.
В настоящий момент проведено тестирование системы электронных паспортов (АС СЭП) с автопроизводителями, импортерами и другими заинтересованными органами и организациями. По данным АО "Электронный паспорт", на постоянной основе в тестировании принимают участие более 100 организаций, в том числе все крупнейшие автопроизводители, которыми успешно оформлено свыше 20 тысяч тестовых электронных паспортов.