МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Renault анонсировал новое семейство модификаций Stepway. Об этом сообщается в пресс-релизе французского автоконцерна.

Помимо уже известного хэтчбека Sandero, в линейку войдут седан Logan и грузопассажирский фургон Dokker.

Модели Sandero Stepway и Logan Stepway получили высокий дорожный просвет – до 195 миллиметров – и особый дизайн. В техническом отношении новые модели семейства не будут радикально отличаться от базовых автомобилей линейки.

Производство заложено на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти. Компания презентует машины на Московском автосалоне в конце августа. Sandero Stepway и Logan Stepway должны поступить в продажу осенью, Dokker Stepway появится в России в начале 2019 года.