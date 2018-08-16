Не спеши ты нас хоронить: русские машины глазами европейцев

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. К автомобилям российского производства за рубежом порой относятся гораздо лучше, чем у нас. Продажи растут, а иностранные издания все чаще тестируют модели, разработанные в России. Почти в каждом таком обзоре не обходится без ностальгии по СССР, но есть замечания и по делу, причем не только критические. РИА Новости изучило оценки популярных "нашемарок" в профильных СМИ разных стран мира.

Любовь не с первого взгляда

Кроссоверы покорили всю планету, а ведь этот класс автомобилей своим появлением обязан старушке "Ниве": в конце 1970-х именно она стала первым полноприводным автомобилем с несущим кузовом, предназначенным как для города, так и для пересеченной местности. Любовь европейцев к бренду Lada восходит к советским временам. Тогда жители Старого Света оценили прежде всего именно "Ниву": в зависимости от региона продаж ее называли Diva, Super 4x4, Job (работа), Taiga и даже Cossack (казак). Ей посвящены десятки фан-клубов по всей Европе. К слову, по данным немецкого Федерального управления по вопросам транспортных средств (Kraftfahrt-Bundesamt), в первом полугодии 2018-го продажи Lada 4x4 (сейчас она именуется именно так) в Германии выросли на один процент.

Однако настоящий европейский успех пришел к двум новым игрокам АвтоВАЗа: Lada Vesta и Granta. Как сообщает аналитическое агентство Fcus2move, в первом полугодии 2018-го "Веста" оказалась на 56-м месте в списке самых популярных автомобилей на континенте. В спину ей дышат такие модели, как Kia Сee'd и Mazda CX-5. А 65-е место заняла "Гранта", за ней — Honda Civic, Hyundai Solaris и даже такие бюджетники, как Kia Picanto и Peugeot 108.

Если б не "робот"

Один из самых именитых автомобильных журналов Германии Auto Motor und Sport протестировал седан Lada Vesta с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. в комплектации Norma (в России таких нет). Стоит он 13 150 евро, на рубли — около миллиона. Автору материала Торстену Зайбту понравилось то, как автомобиль выглядит изнутри, а также богатый список базового оборудования: кондиционер, система стабилизации, бортовой компьютер, подогрев сидений, датчики парковки и круиз-контроль. Журналист отметил качество сборки, однако роботизированная трансмиссия с одним сцеплением пришлась ему не по нраву: слишком дерганая.

Сербское автомобильное издание Vrele Gume особо выделило самобытный икс-образный дизайн седана. Автор отмечает: "Хотя материалы отделки салона выглядят и ощущаются недорогими, нет сомнений в качестве их подгонки и долговечности". Защита картера на сербской версии "Весты" была выполнена из железа, а не из пластика, как у многих бюджетников. По мнению эксперта, данная опция — прерогатива премиальных кроссоверов. Издание похвалило широкий угол открытия дверей (90 градусов), комфорт при движении, устойчивость и тормозную систему. Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя, на сей раз со стороны механической трансмиссии. Журналист посетовал на отсутствие шестой передачи, которая могла бы сделать машину экономичнее, а также слишком короткие первые четыре ступени и чересчур длинную пятую.

Чешский репортер Ян Мичка озаглавил статью об универсале повышенной проходимости Vesta Cross в местном издании "Авторевю" так: "Намного лучше, чем должна была быть!" Ему очень понравился диапазон регулировок водительского кресла, посадка оказалась удобной и бескомпромиссной: автору не пришлось выбирать из двух зол — ездить с вытянутыми руками или ногами. При росте 190 сантиметров Ян с комфортом уместился на заднем сиденье "сам за собой". Эргономика интерьера тоже произвела положительное впечатление, журналист даже провел аналогию с более близким любому чеху универсалом Rapid Spaceback. Но больше всего Ян оценил дорожный просвет в 205 миллиметров, сопоставимый с клиренсом внедорожников и квадроциклов.

Немецкий телеканал Deutsche Welle сделал видеобзор Lada Granta, доступной в Германии с 1,6-литровым бензиновым двигателем — в некоторых версиях он способен работать на газомоторном топливе. Несмотря на малую мощность (87 л. с. в протестированной модификации), "Гранта" едет бодро, за что автор благодарит низкую снаряженную массу автомобиля. Но больше всего удивила доступность модели — всего семь с небольшим тысяч евро за базовую версию и девять тысяч за комплектацию с двигателем LPG (пропан). Это оправдывает и жесткий пластик, и отсутствие аудиосистемы (это опция за доплату), которая, уточняет ведущий, необходима, поскольку громкая музыка заглушает неприятный грохот в салоне при проезде ям. Также авторы ролика посетовали на отсутствие кондиционера, зато похвалили вместительное багажное отделение.

В тесте журнала Auto Motor und Sport "Гранте" вынесли следующий вердикт: надежные тормоза, хорошая реакция на повороты руля, приличный запас пространства в салоне, комфортные подвески и отзывчивый двигатель. Из недостатков — сиденья, управляемость в поворотах, внешний вид материалов отделки салона. Впрочем, совсем скоро на Московском международном автосалоне состоится презентация полностью обновленного семейства Lada Granta, включающего в себя сразу четыре модификации кузова: седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал, — возможно, многие недочеты уже устранены.

Сказ о "Ниве"

В начале года в Германии стартовали продажи пятидверной Lada 4x4 (до этого там предлагалась только трехдверная модификация). Журнал Stern не преминул воспользоваться возможностью одним из первых рассказать о новинке.

Выбор пал на версию Urban, журналисты окрестили ее "семейной". Конструкция "Нивы", не менявшаяся десятилетиями, демонстрирует признаки комфорта, отмечает издание. Появились гидроусилитель, электропривод стекол, подогрев сидений и центральный замок. Заметно увеличился багажник (с 263 до 440 литров), однако мотор остался прежний. На асфальте водитель будто попадает в машину времени и возвращается в прошлое, зато на бездорожье модели нет равных благодаря малой массе, дорожному просвету в 22 сантиметра и способности преодолевать реки вброд глубиной до 65 сантиметров. При стоимости 14 290 евро в максимальной комплектации этот автомобиль — самый дешевый среди аналогов от конкурентов. Вместе с тем, по мнению авторов материала, Lada 4x4 все же скоро покинет рынок Европы из-за ужесточения требований безопасности.

В одном из последних обзоров британского журнала Autocar Lada 4x4 признана устаревшей моделью во всех отношениях (что неудивительно), шумной и неудобной. Однако журналисты не только отметили ее внедорожные способности (что тоже неудивительно), но и признали: вне асфальта российский кроссовер способен положить на лопатки даже именитый Range Rover. Кроме того, у "Нивы" попросту нет конкурентов в Европе.

Забавно, что четыре года назад журнал Auto Motor Und Sport уже предрекал закат продаж внедорожников Lada 4x4 в Германии. Мол, требования безопасности не позволят больше реализовывать модель в ее нынешнем виде. Однако на сайте официального дистрибьютора LADA Automobile GmbH до сих пор продаются все пять версий внедорожника, включая Urban 4x4 и Urban 4x4 Plus в трех- и пятидверных кузовах. Сразу вспоминается песня "Чайф": "Не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела…"