Эксперт назвал самый популярный способ мошенничества в автостраховании

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Самая популярная схема мошенничества в автостраховании — инсценировка дорожно-транспортного происшествия, следует из слов руководителя управления экономической безопасности Северо-Западного регионального центра "АльфаСтрахование" Андрея Балуева.

"При этом зачастую клиенты в целях получения выплаты привлекают к помощи своих родных и знакомых", — приводит слова Балуева пресс-служба "АльфаСтрахования".

По данным компании, только за первое полугодие служба безопасности "АльфаСтрахования" на Северо-Западе выявила 110 случаев мошенничества в автостраховании. Возбуждено 10 уголовных дел, удалось поймать две преступные группировки.

В первом полугодии прошлого года на Северо-Западе зафиксировали 77 фактов мошенничества в автостраховании, во втором полугодии – уже 115, было заведено 12 уголовных дел и пойманы две группировки преступников.