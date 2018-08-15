Renault начинает поставки автомобилей российского производства в Монголию

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Renault Россия начинает поставки автомобилей российского производства в Монголию, сообщает компания.

"Renault Россия объявляет о начале поставок автомобилей в Монголию. Партнером и официальным дилером Renault в Монголии стала одна из ведущих на рынке компаний – Monnis Motors", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Монголии будут представлены производимые в России модели Renault Logan, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway, Renault Duster и Renault Kaptur.

Как сообщает Renault Россия, на сегодняшний день Monnis Motors, основанная в 1998 году, является одной из ведущих компаний автомобильной отрасли на рынке Монголии. Monnis Motors – это автоцентр полного цикла, оказывающий услуги по продаже новых автомобилей, а также по гарантийному и постгарантийному обслуживанию.