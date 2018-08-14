УАЗ работает над экспедиционными версиями "Хантера" и "Буханки"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. УАЗ (входит в группу Sollers Вадима Швецова) работает над экспедиционными версиями "Хантера" и "Буханки", сообщил РИА Новости представитель компании.

"Да, мы работаем над этим", — сказал собеседник агентства, отказавшись уточнить сроки появления новинок.

По его словам, формат доработки автомобилей будет схожим с экспедиционной версией внедорожника "Патриот", который компания представила в этом году. То есть, новинки могут получить блокировку дифференциала заднего моста, защиту порогов и рулевых тяг, багажник на крыше, лебедку для самовытаскивания, внедорожные шины.

Экспедиционный "Патриот" стоит от 1,039 миллиона рублей против от 831,5 тысячи рублей за машину в комплектации "Оптимум", на базе которой он и создан. Пассажирская "Буханка" продается по цене от 646,6 тысячи рублей, "Хантер" — от 654,9 тысячи рублей.

Группа Sollers объединяет собственные производственные активы — "Sollers — Дальний Восток", Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda. Чистая прибыль Sollers по МСФО в 2017 году снизилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составила 999 миллионов рублей, выручка за отчетный период выросла на 0,4%, до 35,764 миллиарда рублей.