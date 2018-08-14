МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. АвтоВАЗ начал производство новой Lada Granta, сообщает компания.

Новое семейство будет состоять из четырех типов кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. "Линейка Lada Granta выделяется абсолютно новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к автомобилям Lada нового поколения, где передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а ''икс-графика'' визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов", — говорится в сообщении.

Увидеть все автомобили можно будет в конце августа на Московском международном автосалоне.

Компания рассчитывает, что новый модельный ряд Lada Granta позволит привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания дизайна, надежности и цены.

В июле АвтоВАЗ объявил об окончании производства Lada Priora. Такое решение приняли из-за растущего интереса к последним моделям Lada и, как следствие, снижающегося спроса на Priora.