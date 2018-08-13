"АвтоВАЗ" возобновляет работу после корпоративного отпуска

САМАРА, 13 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" начинает работу после корпоративного отпуска, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы предприятия.

"АвтоВАЗ" возобновляет работу после планового корпоративного отпуска", — сказал собеседник агентства.

Ранее "АвтоВАЗ" на три недели остановил работу конвейера в связи с плановым корпоративным отпуском с 23 июля по 12 августа. В это время на "АвтоВАЗе" проводились плановые работы по ремонту и наладке оборудования.

В корпоративном отпуске с 23 июля по 12 августа находился также автопроизводитель "GM-АвтоВАЗ". С 13 августа завод начинает работу в обычном режиме.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault — Alliance Rostec Auto B.V.

"GM-АвтоВАЗ" — зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva.