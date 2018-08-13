Что будет, если чинить автомобиль при помощи старых запчастей

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов предложил использовать старые запчасти для восстановительного ремонта по ОСАГО без согласия владельцев. Сейчас такое возможно только с разрешения хозяина машины. Представители производителей категорически против, страховщики жалуются на устаревший автопарк России и невозможность достать новые детали. Насколько вообще бывшие в употреблении комплектующие применимы для ремонта после ДТП, разбиралось РИА Новости.

Машины-то ветхие!

Весной прошлого года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения убытков перед денежными выплатами. Иными словами, страховые компании обязали направлять автомобили потерпевших на ремонт в автосервисы и ремонтировать их только новыми запчастями. Деньги же дают в исключительных случаях либо по согласованию с клиентом. Таким образом страховщики надеялись защитить себя от юристов-мошенников, которые по суду забирали у них до половины всех выплат. Однако компании столкнулись с новой проблемой — старым автопарком России.

Почему на это никто не обратил внимание раньше — непонятно. Аналитическое агентство "Автостат" регулярно публикует отчеты о среднем возрасте легковых автомобилей в стране. По состоянию на 1 января 2018-го этот показатель 13,1 года. Самые молодые машины в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске и Пермском крае — порядка десяти лет. Самые старые — в Еврейском автономном округе, на Сахалине и в Магаданской области, их средний возраст вдвое больше.

По словам представителя РСА, искать "новые запасные части невыгодно либо самой станции техобслуживания, либо страховщику". Продавцы ОСАГО предложили пустить в дело старые детали, и это предстоит обсудить с Центробанком.

Битый разбитого чинит

При ремонте автомобиля постоянно используют бывшие в употреблении комплектующие. Владельцы так называемых разборок оккупировали площадки по продаже вещей, бывших в употреблении, вроде Avito, сервисы по подбору запчастей вроде Carpis и Ferio, соцсети для автомобилистов вроде Drive2. Номенклатура любая — от лампочек, стеклышек и заглушек до трансмиссий и двигателей. Многие дают гарантию. Порой разбирают собственные битые машины в обычных гаражах, продавая все подряд, лишь бы извлечь из этого максимальную выгоду.

"Официальные дилеры категорически против установки деталей, бывших в употреблении, так как нести ответственность за их качество попросту невозможно, — говорит Вагиф Бикулов, операционный директор люкс-направления компании "Авилон". — Только полученные официально от завода запасные части соответствуют стандартам качества, на них распространяется гарантия производителя и дилера. Установка несертифицированных производителем запасных частей, бывших в употреблении, негативно повлияет на безопасность на дорогах. Оценить состояние деталей и гарантировать безопасную эксплуатацию может только производитель".

В интернете множество сообщений о неприятностях с бывшими в употреблении запчастями. "Всем привет. Начну с того, что я купил бывшую в употреблении коробку, поставил на машину, и обнаружилась такая проблема: первая передача работает нормально, остальные включаю — машина начинает глохнуть. Плюс на нейтрали у меня тоже первая передача. Что делать, откуда копать, ума не приложу. Может, кто сталкивался, подскажите. "Ауди 80 В3", — пишет пользователь lis1120 в популярной у автомобилистов соцсети Drive2.ru.

Есть и удачные примеры установки старых запчастей, целые инструкции по подбору и бывших в употреблении комплектующих, советы, как не нарваться на мошенников (а такие тоже встречаются нередко), и куда обращаться. Однако все это, по мнению представителей автоиндустрии, не гарантирует качества и дальнейшей безопасной эксплуатации автомобиля.

"Любая деталь "с пробегом" может иметь повреждения, визуального осмотра для их выявления недостаточно, — сообщили РИА Новости в компании "Рольф". — Соответственно, возникает вопрос: кто отвечает за качество бывших в употреблении деталей при установке на автомобиль, особенно с учетом того, что автомобиль — источник повышенной опасности?"

Старое старому рознь

Чаще всего среди деталей, бывших в употреблении, ищут фары, фонари, декор салона, системы безопасности и так далее. Некоторые можно использовать без ущерба безопасности, другие — категорически не рекомендуется.

"Старые детали подвески не стоит использовать повторно, так как на каждую деталь есть свой ресурс, — комментирует Александр Швыдко, руководитель кузовного цеха "Автоспеццентр Infiniti на Ленинградском". — Если внимательно изучить сервисную и гарантийную книжки, узнаем, что там четко прописан срок гарантии на элементы подвески в километрах. Например, стойки амортизатора меняются за счет завода-изготовителя, если пробег превысил 50 тысяч километров. Иными словами, производитель изначально устанавливает ресурс деталей".

Из самых дорогих новых запчастей для очень старых автомобилей — различные электронные блоки управления, отвечающие за запуск двигателя, защиту от кражи, работу систем безопасности и так далее. В некоторых случаях они привязаны к VIN-номеру автомобиля и могут не работать на другой машине.

По мнению Александра Швыдко, нельзя устанавливать бывшие в употреблении элементы электронных подвесок, детали тормозной системы, подушки безопасности (SRS) и элементы управления ими. А вот старые элементы экстерьера и детали салона вполне безобидны, при необходимости их можно использовать. Вместе с тем эксперт подчеркивает, что официальные дилеры не вправе позволить себе даже этого как по юридическим причинам, так и в рамках ответственности перед клиентом.

"Мы должны понимать, что 90 процентов запчастей, бывших в употреблении, образуются из тех, что были заменены во время ремонта автомобилей по каско, так как практически все страховые компании забирают старые детали себе, а в дальнейшем продают крупным авторазборкам", — отметил руководитель кузовного цеха "Автоспеццентр".

Большинство игроков страхового рынка реализуют битые автомобили на собственных или сторонних аукционах. Там выставляются машины, в отношении которых страховщик вынес вердикт: конструктивная гибель транспортного средства, иными словами, их "затоталили". Однако только часть из них продается на запчасти, другие же выкупают, восстанавливают и снова выпускают на дороги. Если ремонт при помощи старых деталей будет легализован, страховые компании не только сэкономят средства на комплектующих, но и торговля битьем получит толчок к развитию и пойдет куда быстрее.