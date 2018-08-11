Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото

Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных марок внедорожников и кроссоверов в России.

По данным агентства, за первое полугодие 2018 года в России было продано 339 тысяч легковых автомобилей сегмента SUV, что почти на 24 процента превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Лидером рынка традиционно стали автомобили Hyundai с результатом в 47 тысяч проданных единиц. Вторую строчку рейтинга занял Renault, продукция которого разошлась тиражом почти в 38 тысяч машин. Третья позиция досталась автомобилям Nissan с показателем в 30 тысяч реализованных авто.

Четвертое и пятое место заняли автомобили Toyota с результатом в 29 тысяч и KIA с показателем в 25 тысяч машин.

В рейтинг также вошли машины Mitsubishi, Volkswagen, LADA, Chevrolet и Mazda.

Ранее "Автостат" назвал самые популярные в России подержанные автомобили сегмента SUV. В тройку лидеров вошли внедорожник LADA 4x4, Chevrolet Niva и Toyota RAV4.