В России создадут беспилотный автомобиль для зимних дорог

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) совместно с фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив (АСИ) запускает конкурс на создание беспилотного автомобиля для российских зимних дорог, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов.

Конкурс пройдет в рамках серии открытых инженерных состязаний Up Great. Согласно заданию, участники должны создать беспилотный автомобиль, который может передвигаться в экстремальных климатических условиях в городе, при отсутствии дорожной разметки, при низкой видимости дорожного полотна и при наличии дорожного трафика. Задача и условия конкурса разработаны экспертной группой под управлением "Лаборатории робототехники" Сбербанка. Технологическим партнером соревнований выступает компания "Яндекс".

Помимо конкурса по созданию беспилотного автомобиля "Зимний город" будут проведены конкурсы "Первый элемент. Воздух" и "Первый элемент. Земля". Первый предполагает создание аккумулятора для малых беспилотных аппаратов, энергоустановка должна продержаться в воздухе не менее 3 часов. Призовой фонд конкурса составит 60 миллионов рублей. Второй конкурс предполагает создание аккумулятора для наземных и плавающих транспортных средств средних размеров — пилотируемых и беспилотных мотоциклов, автомобилей, легких катеров.

По словам Антонова, РВК планирует провести 6 технологических конкурсов до конца 2020 года. Среди тем новых конкурсов будут генная инженерия, искусственный интеллект в здравоохранении и медицине, ассистивные технологии, технологии для повышения производительности труда.

Конкурс с перспективой

Замгендиректора РВК рассказал, что пока на конкурс собрано около десяти заявок, однако в итоге принять участие могут "20 боеспособных команд". Заявки ожидаются не только от российских команд, но и представителей "бывшего Союза и дальнего зарубежья".

"Мы оцениваем, что себестоимость работающего прототипа будет в пределах 2-3 миллионов рублей", — сообщил он.

Ускорить появление беспилотных автомобилей на российских дорогах может разработка регулирования, считает Антонов. "Между беспилотником на полигоне и беспилотником на дороге огромный путь, и это не технический путь. Это путь совершенствования правового пространства в первую очередь… На большей части территории нашей страны 8 месяцев в году минимум условия плохой видимости, и у нас это будет довольно сложно регулировать. Если мы этот путь пройдем, то другие государства просто могут брать нашу модель", — заявил он.

"Я бы сказал, что через 5 лет беспилотные машины станут примерно тем же, чем в начале века автомобили на улицах. Я думаю, что автопроизводители все больше будут включать технологии автономного вождения в свои новые модели. Совсем необязательно иметь беспилотник, можно в обычные серийные автомобили интегрировать такие функции. Через 10 лет, я думаю, что будет уже неостановимый процесс. Но при одном условии — что нормативное регулирование этой области в ближайшие несколько лет будет принято", — добавил он.