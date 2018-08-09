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Авто

Секретный кроссовер, пять "Жигулей" и другие новинки автосалона в Москве

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© Фото : предоставлено пресс-центром ПАО "АВТОВАЗ"Баннер Премьера, которая изменит все компании АвтоВАЗБаннер Премьера, которая изменит все компании АвтоВАЗ
© Фото : предоставлено пресс-центром ПАО "АВТОВАЗ"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. С 31 августа по 9 сентября в Москве пройдет очередной Международный автомобильный салон. Бизнесмены посетят выставку накануне открытия, журналистов пустят еще на день раньше, однако уже сейчас часть информации о главных экспонатах рассекретили. О премьерах главного автошоу России — в материале РИА Новости.

Пятеро из Тольятти

Автомобиль Lada 4x4. Архивное фото
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
АвтоВАЗ планирует запуск нового поколения Lada 4x4 на 2021-2022 годы
Хедлайнером Московского автосалона станет отечественный АвтоВАЗ. На днях на своей официальной странице в Facebook компания опубликовала интригующий постер со слоганом "Премьера, которая изменит все": пять автомобилей, накрытых черными покрывалами. О двух мы кое-что знаем, об остальных только догадываемся.

На автосалоне публике впервые покажут обновленный седан Lada Granta. Внешность модели отображает преемственность "икс-образного" дизайна, сильно напоминает предыдущую "Гранту", но при этом, как уверяют в Тольятти, передняя часть кузова полностью переработана. Интерьер пока держат в тайне — еще один повод пойти на выставку и заглянуть внутрь новинки самостоятельно.

© Фото : АвтоВАЗСедан Lada Granta
© Фото : АвтоВАЗ
Седан Lada Granta

Вторая премьера АвтоВАЗа — спортивная модификация седана Lada Vesta Sport. На сей раз товарная: концептуальную версию, Vesta Sport Concept, продемонстрировали на автосалоне в Москве в 2016 году. В этой поменяли не только дизайн, но и основательно прошлись по технической составляющей. Дорожный просвет уменьшили на 16 миллиметров, перенастроили подвески, а главное — установили форсированный до 145 л. с. двигатель объемом 1,8 литра.

© Фото : LADA 2018LADA Vesta Sport
© Фото : LADA 2018
LADA Vesta Sport

О других новинках из Тольятти пока официально не сообщается. По слухам, семейство Granta вскоре полностью вытеснит модели Kalina, которые сейчас продаются в кузовах хетчбэк и универсал. Возможно, именно они дополнят линейку премьер в конце августа.

VIP

Проект, который несколько лет именовали "Кортеж", наконец обрел имя — Aurus. На стенде главного разработчика автомобилей для первых лиц государства — ФГУП "НАМИ" — представят седан, созданный на базе президентского лимузина Senat. Последний дебютировал 7 мая во время инаугурации Владимира Путина.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкАвтомобиль проекта "Кортеж" Aurus и минивэн "Арсенал" кортежа президента РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобиль проекта "Кортеж" Aurus и минивэн "Арсенал" кортежа президента РФ

Никто пока даже не догадывается, как выглядит этот седан, а вот вторая премьера нового российского бренда уже засветилась на улицах столицы — минивэн Aurus. На автосалоне расскажут о технических характеристиках этих моделей и даже обещают назвать стоимость лимузина Senat.

Из России по всему миру

Компания Renault давно заманивает публику на предстоящее автошоу премьерой поистине мирового масштаба. В стенах выставочного комплекса "Крокус Экспо" французы продемонстрируют глобальный компактный кроссовер, который будет производиться в Москве. Первой эту машину получит Россия, потом модель поступит в продажу в других странах мира.

© Фото : RenaultНовый глобальный кроссовер Renault
© Фото : Renault
Новый глобальный кроссовер Renault

Также на стенде Renault стоит присмотреться к обновленным бюджетникам Logan и Sandero. Седан и хетчбэк слегка изменили внешность, а их комплектации обрели полезные дополнения. Хотя продажи уже начались, "живых" машин по улицам российских городов пока еще днем с огнем не сыскать, так что автосалон — хороший шанс для знакомства с новинками.

Из Китая с любовью

Китайская компания Lifan обещает привезти в Москву целую плеяду новинок — огромный стенд займет тысячу квадратных метров. Среди уже знакомых россиянам моделей — кроссоверы X70 и Myway. Последний, правда, может похвастать разве что пятиступенчатой автоматической коробкой передач, которой раньше у нас не предлагалось. Обе машины поступили в продажу весной этого года.

© Фото : LifanАвтомобиль Lifan X70
© Фото : Lifan
Автомобиль Lifan X70

На перспективу Lifan планирует познакомить россиян с минивэном M7, семиместным кроссовером X80 и электрическим седаном 820EV. Что касается электромобиля, то покажут не только его, но и процесс замены съемной батареи. Эту машину планируется использовать для каршеринга.

© Фото : HavalШеф-дизайнер марки Haval Фил Симмонс
© Фото : Haval
Шеф-дизайнер марки Haval Фил Симмонс

На стенде китайского бренда Haval представят среднеразмерный кроссовер, имя которого пока держится в тайне. Презентовать внедорожник будет не абы кто, а лично новый шеф-дизайнер марки Фил Симмонс. В течение десяти лет он руководил разработкой экстерьеров автомобилей Land Rover, в частности, его рук дело — роскошный внедорожник Range Rover Velar. А "Хавейл" со стенда отправится на завод в Тульскую область — с конвейера первые экземпляры модели сойдут в начале 2019-го.

Братья-"корейцы"

© Фото : Hyundai Santa FeАвтомобиль Hyundai Santa Fe
© Фото : Hyundai Santa Fe
Автомобиль Hyundai Santa Fe

Главная новинка от Hyundai — кроссовер Santa Fe нового поколения. Заказы на эту модель начали принимать буквально на днях, однако в рамках автосалона любой сможет увидеть ее живьем. На калининградском заводе "Автотор" налажен выпуск машин с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 188 л. с. и 2,2-литровым турбодизелем с отдачей 200 л. с. Обе модификации оснащены полным приводом и "автоматами" (шести- и восьмиступенчатым соответственно). В топовых комплектациях кроссовер доступен с тремя рядами кресел.

© Фото : KIAАвтомобили KIA Ceed
© Фото : KIA
Автомобили KIA Ceed

Центральное место на стенде компании Kia займет новое поколение хетчбэка Ceed. Эти машины уже производят в Калининграде, однако вживую их впервые можно будет увидеть именно на автосалоне и… сразу поехать заказывать к дилеру — цены на пятидверки объявлены. В России новые Kia Ceed предложат с тремя моторами: 1,6-литровым атмосферным мощностью 128 л. с. и двумя вариантами двигателя 1.4 — 100-сильным атмосферным и 140-сильным турбированным.

На улице

Компания Volkswagen в этом году решила принять участие в Московском международном автосалоне в инновационном формате: экспозиция марки расположится на открытом воздухе — посетители смогут не только посмотреть, но и опробовать главные новинки.

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Touareg
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Touareg

Российскую премьеру отметит внедорожник VW Touareg нового поколения. Его мировой дебют состоялся в Пекине, с недавних пор машина продается у нас. Также посетителям выставки предложат прокатиться в рамках ознакомительного тест-драйва на большом кроссовере Teramont.

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Авто
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Денис В
Даже страшно представить, что они там предложили.
08:17
09.08.2018
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