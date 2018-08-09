Секретный кроссовер, пять "Жигулей" и другие новинки автосалона в Москве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. С 31 августа по 9 сентября в Москве пройдет очередной Международный автомобильный салон. Бизнесмены посетят выставку накануне открытия, журналистов пустят еще на день раньше, однако уже сейчас часть информации о главных экспонатах рассекретили. О премьерах главного автошоу России — в материале РИА Новости.

Пятеро из Тольятти

Хедлайнером Московского автосалона станет отечественный АвтоВАЗ. На днях на своей официальной странице в Facebook компания опубликовала интригующий постер со слоганом "Премьера, которая изменит все": пять автомобилей, накрытых черными покрывалами. О двух мы кое-что знаем, об остальных только догадываемся.

На автосалоне публике впервые покажут обновленный седан Lada Granta. Внешность модели отображает преемственность "икс-образного" дизайна, сильно напоминает предыдущую "Гранту", но при этом, как уверяют в Тольятти, передняя часть кузова полностью переработана. Интерьер пока держат в тайне — еще один повод пойти на выставку и заглянуть внутрь новинки самостоятельно.

© Фото : АвтоВАЗ Седан Lada Granta © Фото : АвтоВАЗ Седан Lada Granta

Вторая премьера АвтоВАЗа — спортивная модификация седана Lada Vesta Sport. На сей раз товарная: концептуальную версию, Vesta Sport Concept, продемонстрировали на автосалоне в Москве в 2016 году. В этой поменяли не только дизайн, но и основательно прошлись по технической составляющей. Дорожный просвет уменьшили на 16 миллиметров, перенастроили подвески, а главное — установили форсированный до 145 л. с. двигатель объемом 1,8 литра.

О других новинках из Тольятти пока официально не сообщается. По слухам, семейство Granta вскоре полностью вытеснит модели Kalina, которые сейчас продаются в кузовах хетчбэк и универсал. Возможно, именно они дополнят линейку премьер в конце августа.

VIP

Проект, который несколько лет именовали "Кортеж", наконец обрел имя — Aurus. На стенде главного разработчика автомобилей для первых лиц государства — ФГУП "НАМИ" — представят седан, созданный на базе президентского лимузина Senat. Последний дебютировал 7 мая во время инаугурации Владимира Путина.

Никто пока даже не догадывается, как выглядит этот седан, а вот вторая премьера нового российского бренда уже засветилась на улицах столицы — минивэн Aurus. На автосалоне расскажут о технических характеристиках этих моделей и даже обещают назвать стоимость лимузина Senat.

Из России по всему миру

Компания Renault давно заманивает публику на предстоящее автошоу премьерой поистине мирового масштаба. В стенах выставочного комплекса "Крокус Экспо" французы продемонстрируют глобальный компактный кроссовер, который будет производиться в Москве. Первой эту машину получит Россия, потом модель поступит в продажу в других странах мира.

© Фото : Renault Новый глобальный кроссовер Renault © Фото : Renault Новый глобальный кроссовер Renault

Также на стенде Renault стоит присмотреться к обновленным бюджетникам Logan и Sandero. Седан и хетчбэк слегка изменили внешность, а их комплектации обрели полезные дополнения. Хотя продажи уже начались, "живых" машин по улицам российских городов пока еще днем с огнем не сыскать, так что автосалон — хороший шанс для знакомства с новинками.

Из Китая с любовью

Китайская компания Lifan обещает привезти в Москву целую плеяду новинок — огромный стенд займет тысячу квадратных метров. Среди уже знакомых россиянам моделей — кроссоверы X70 и Myway. Последний, правда, может похвастать разве что пятиступенчатой автоматической коробкой передач, которой раньше у нас не предлагалось. Обе машины поступили в продажу весной этого года.

© Фото : Lifan Автомобиль Lifan X70 © Фото : Lifan Автомобиль Lifan X70

На перспективу Lifan планирует познакомить россиян с минивэном M7, семиместным кроссовером X80 и электрическим седаном 820EV. Что касается электромобиля, то покажут не только его, но и процесс замены съемной батареи. Эту машину планируется использовать для каршеринга.

© Фото : Haval Шеф-дизайнер марки Haval Фил Симмонс © Фото : Haval Шеф-дизайнер марки Haval Фил Симмонс

На стенде китайского бренда Haval представят среднеразмерный кроссовер, имя которого пока держится в тайне. Презентовать внедорожник будет не абы кто, а лично новый шеф-дизайнер марки Фил Симмонс. В течение десяти лет он руководил разработкой экстерьеров автомобилей Land Rover, в частности, его рук дело — роскошный внедорожник Range Rover Velar. А "Хавейл" со стенда отправится на завод в Тульскую область — с конвейера первые экземпляры модели сойдут в начале 2019-го.

Братья-"корейцы"

© Фото : Hyundai Santa Fe Автомобиль Hyundai Santa Fe © Фото : Hyundai Santa Fe Автомобиль Hyundai Santa Fe

Главная новинка от Hyundai — кроссовер Santa Fe нового поколения. Заказы на эту модель начали принимать буквально на днях, однако в рамках автосалона любой сможет увидеть ее живьем. На калининградском заводе "Автотор" налажен выпуск машин с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 188 л. с. и 2,2-литровым турбодизелем с отдачей 200 л. с. Обе модификации оснащены полным приводом и "автоматами" (шести- и восьмиступенчатым соответственно). В топовых комплектациях кроссовер доступен с тремя рядами кресел.

© Фото : KIA Автомобили KIA Ceed © Фото : KIA Автомобили KIA Ceed

Центральное место на стенде компании Kia займет новое поколение хетчбэка Ceed. Эти машины уже производят в Калининграде, однако вживую их впервые можно будет увидеть именно на автосалоне и… сразу поехать заказывать к дилеру — цены на пятидверки объявлены. В России новые Kia Ceed предложат с тремя моторами: 1,6-литровым атмосферным мощностью 128 л. с. и двумя вариантами двигателя 1.4 — 100-сильным атмосферным и 140-сильным турбированным.

На улице

Компания Volkswagen в этом году решила принять участие в Московском международном автосалоне в инновационном формате: экспозиция марки расположится на открытом воздухе — посетители смогут не только посмотреть, но и опробовать главные новинки.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Touareg © Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Touareg

Российскую премьеру отметит внедорожник VW Touareg нового поколения. Его мировой дебют состоялся в Пекине, с недавних пор машина продается у нас. Также посетителям выставки предложат прокатиться в рамках ознакомительного тест-драйва на большом кроссовере Teramont.