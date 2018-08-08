НОВОСИБИРСК, 8 авг – РИА Новости. Спорткар первой модели обанкротившейся российской компании Marussia Motors – Marussia B1 после модернизации выставил на продажу в Новосибирске за 10 миллионов рублей бывший дилер марки, сообщил РИА Новости в среду представитель компании Vip-Service.

Автомобиль Marussia В1 с порядковым номером 9 представляет собой заднеприводное двухместное купе – спорткар премиум-сегмента, способный разгоняться до 250 километров в час. Дебют модели состоялся в 2008 году. На автомобиле установлен атмосферный двигатель VQ35 от Nissan вместе с АКПП. Автомобиль можно было увидеть во время фотосессии на улицах Монте-Карло, а также в Москве на открытии салона компании Marussia Motors. Она же проходила испытания по европейским гоночным трекам.

"Самая первая расцветка этой машины была черно-желтой. В таком виде она ездила в Монако по тест-драйвам, затем, когда она пришла к нам, была фиолетового цвета, и уже здесь мы ее покрасили в красно-черный. Изначально такие машины стоили около 250 тысяч евро. Сейчас продаем за 10 миллионов рублей", — сообщил собеседник агентства.

Представитель компании рассказал, что автомобиль в Новосибирске был модернизирован, так как машины Marussia производились в единственном экземпляре и требовали доработки и отладки оборудования. "У нас еще есть пять комплектов других машин Marussia, которые тоже нужно доделать и собрать. Продаем готовую, чтобы на эти работы было финансирование", — сказал он.

В 2007 году шоумен Николай Фоменко основал компанию Marussia Motors, специализировавшуюся на выпуске суперкаров — были спроектированы и построены прототипы нескольких моделей. В 2014 году, по данным СМИ, компания обанкротилась.