АвтоВАЗ пообещал премьеру, которая "изменит все"

Баннер Премьера, которая изменит все компании АвтоВАЗ

Баннер Премьера, которая изменит все компании АвтоВАЗ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. АвтоВАЗ пообещал представить на Московском международном автосалоне пять новых моделей.

Компания разместила в соцсетях снимок с пятью автомобилями, скрытыми покрывалами. Баннер, на фоне которого стоят машины, гласит: "Премьера, которая изменит все".

"Сейчас это секрет, который раскроется совсем скоро…" — написали представители АвтоВАЗа, предложив подписчикам угадать, что скрывается за силуэтами.

В июле АвтоВАЗ объявил об окончании производства Lada Priora. Такое решение приняли из-за растущего интереса к последним моделям Lada и, как следствие, снижающимся спросом на Priora.