Названы самые продаваемые автомобили в России

Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото

Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем в России за первое полугодие 2018 года, сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В опубликованном документе содержатся данные о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

С начала года дилеры KIA реализовали 59 тысяч автомобилей модели Rio. Второе и третье место рейтинга заняли модели LADA Vesta и LADA Granta c результатом в 58 и 53 тысячи тысячи машин соответственно.

На четвертом месте расположился Hyundai Solaris с 39-тысячным тиражом. Hyundai Creta замыкает топ-5 самых продаваемых автомобилей, показав результат в 38,5 тысяч реализованных единиц.

Ранее эксперты составили список самых бюджетных автомобилей из числа продающихся в России. Рейтинг возглавил седан Lada Granta стоимостью от 409 900 рублей, второе и третье места также заняли автомобили Lada — седан Priora и лифтбэк Granta, которые оцениваются в 424 900 и 434 900 рублей соответственно.