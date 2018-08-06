В ЛДПР предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий исключить лишение водительских прав из санкций за выезд водителя на встречную полосу, не связанный с объездом препятствия, трамвайные пути встречного направления либо за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, сообщила пресс-служба депутата Ярослава Нилова.

Законопроект предлагает исключить из КоАП лишение права управления транспортными средствами за не связанный с объездом препятствия выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, а также за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, и предусмотреть за эти деяния административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, а также движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Повторное совершение данных правонарушения предусматривает лишение водительских прав сроком на один год.

"Необходимость такого смягчения санкций обусловлена тем, что на практике подобные деяния не всегда отличаются высокой степенью общественной опасности. При этом могут быть наказаны лишением прав как водители, совершившие данное правонарушение впервые, не создав аварийной ситуации и нарушив требования дорожной разметки в местах, где встречное движение крайне редко либо отсутствует вовсе, так и водители, которые неоднократно совершают подобное деяние на дорогах с интенсивным движением, подвергая опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения", — говорится в пояснительной записке.