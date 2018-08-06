В ЛДПР предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий исключить лишение водительских прав из санкций за выезд водителя на встречную полосу, не связанный с объездом препятствия, трамвайные пути встречного направления либо за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, сообщила пресс-служба депутата Ярослава Нилова.
Законопроект предлагает исключить из КоАП лишение права управления транспортными средствами за не связанный с объездом препятствия выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, а также за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, и предусмотреть за эти деяния административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
Согласно действующему законодательству, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, а также движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Повторное совершение данных правонарушения предусматривает лишение водительских прав сроком на один год.