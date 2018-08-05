Названы самые надежные автомобили на вторичном рынке в России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Специалисты из издания SpeedMe составили рейтинг из пяти самых надежных бывших в употреблении автомобилей на российском рынке.

По версии издания, лучшим автомобилем с пробегом стал Hyundai Solaris, который комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиных силы и механической коробкой передач. Он может проехать порядка 300 тысяч километров без ремонта. Кроме того, его преимуществом становится и стоимость, цена на вторичном рынке начинается от 300 тысяч рублей.

На второе место, специалисты SpeedMe определили Peugeot-508 с 1,6-литровым бензиновым либо с 2,0-литровым дизельным двигателем. Автомобиль также отличается хорошей надежностью благодаря автоматической коробке передач японской фирмы Aisin. Кроме того, автомобиль обладает хорошей шумоизоляцией и просторным салоном.

На третьей строчке рейтинга расположился Volkswagen Polo с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Хорошее качество сборки позволяет автомобилю выдерживать длительные тяжелые условия эксплуатации. По оценкам SpeedMe, цена на Peugeot-508 и Volkswagen Polo в хорошем техническом состоянии на вторичном рынке начинается от 350 тысяч рублей.

В первую пятерку также вошли Volkswagen Jetta с ценой от 500 тысяч рублей и Kia Sorento Prime с ценой от 900 тысяч рублей.