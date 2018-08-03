В "Автостате" оценили объем рынка люксовых автомобилей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам первого полугодия 2018 года составил 727 экземпляров, что на 1% ниже показателя годичной давности, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Свыше половины (54%) этого рынка приходится только на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class, продажи которой за 6 месяцев составили 393 единицы. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Bentley (136 штук) и Maserati (113 штук). Также с января по июнь нынешнего года в России было приобретено 40 новых автомобилей Rolls-Royce, 19 – Lamborghini, 16 – Ferrari и 10 – Aston Martin", — сообщает "Автостат".

Как отмечают аналитики, около 60% российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву, жители которой за отчетный период приобрели 423 таких машины, в Подмосковье появилось 70 новых люксовых автомобилей, в Санкт-Петербурге – 69, по 11 машин сегмента Luxury отправилось в Свердловскую область и Краснодарский край, по 8 – в Новосибирскую и Ростовскую области.

Кроме того, жители Татарстана и Воронежской области приобрели по 7 таких автомобилей, в Ленинградской и Кемеровской областях стало на 6 люксовых машин больше, а в Приморье, Нижегородской и Тюменской областях – на 5, в остальных же регионах РФ было реализовано менее 5 автомобилей этого сегмента, подсчитал "Автостат".