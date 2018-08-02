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Авто

Priora, Kalina, Almera и еще пять авто, которые уйдут с российского рынка

05920
© Фото : LADAАвтомобиль Lada PrioraАвтомобиль Lada Priora
© Фото : LADA

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Ротация моделей в линейках автопроизводителей — обычное дело. Однако об уходе той или иной машины с рынка компании обычно не сообщают, ведь причины могут быть разными — от банальной смены поколений до неудачного маркетингового прогнозирования и снижения покупательского спроса. Каких автомобилей россияне лишатся в 2018 году — в материале РИА Новости.

Lada Priora и Kalina

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© Фото : УАЗ
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АвтоВАЗ до последнего опровергал информацию о прекращении выпуска седанов Lada Priora, но 17 июля сдался и подтвердил слухи о сворачивании производства. Последний кузов "Приоры" сварили 11 июля и отправили на конвейер для дальнейшей окраски и сборки, 18 июля его покрасили в белый цвет. Рабочие завода в Тольятти выкладывали в Сети фотографии этого кузова, украшенного надувными шариками, с соответствующими подписями и датами. Пока в автосалонах еще остаются эти модели, но скоро продажи закроют.

"Приоры" выпускали 11 лет в четырех модификациях: седан, хетчбэк, универсал и купе, а также нескольких мелкосерийных версиях. Производство было налажено в Тольятти и Аргуне (Чечня). В пресс-службе АвтоВАЗа признали, что спрос на "Приоры" снизился, да и в линейке бренда Lada появилось немало моделей, способных составить им внутреннюю конкуренцию.

В частности, речь идет о Lada Granta, которая в обновленном виде заменит также модель Kalina. Выпуск "Калин" тоже сворачивают, хотя АвтоВАЗ это не подтверждает. По конструкции "Гранты" и "Калины" практически идентичны: первые выпускаются в кузове седан и лифтбэк, вторые — хетчбэк и универсал. Обновленная Granta уже рассекречена, но только в четырехдверном исполнении. Вскоре эта модель предстанет и в других типах кузовов, полностью заменив Kalina.

Volkswagen Jetta

В конце апреля на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде закрыли линию седанов Volkswagen Jetta. Стоит отметить, что в мировом масштабе эта модель, базирующаяся на платформе PQ35 от "пятого" VW Golf образца 2003 года, уже устарела. В Европе седаны не продаются, а в Северную Америку новые "Джетты" поставляют с завода в Мексике.

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Jetta
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Jetta

На официальном сайте Volkswagen модель все еще представлена в конфигураторе: склады для дилеров заранее укомплектовали запасами, которых должно хватить до конца года. Потом Jetta в России будет недоступна, но во второй половине 2019-го в автосалоны доставят седаны нового поколения. Сначала — из мексиканских сборочных цехов, а позже локальную сборку опять наладят в Нижнем Новгороде.

Skoda Yeti

На сайте Skoda по-прежнему можно ознакомиться с широким выбором комплектаций кроссовера Yeti, однако не факт, что нужная окажется у дилера. Чешская компания полностью отказалась от этой модели, и ее производство в России свернули в начале февраля. Складские запасы практически распроданы.

© Фото : SkodaАвтомобиль Skoda Yeti
© Фото : Skoda
Автомобиль Skoda Yeti

В Европе и других регионах Yeti заменил компактный кроссовер Karoq, представленный в мае 2017-го. Но решение о выводе новинки на российский рынок еще не принято. Это означает, что совсем скоро в модельной линейке Skoda в России образуется незанятая ниша, причем в самом быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов. Скорее всего, пустовать она будет недолго.

Peugeot 308 и 508

В конце июня французская марка Peugeot лишила россиян сразу двух моделей, продажи которых шли ни шатко ни валко. Хетчбэк 308 даже в докризисные годы раскупался вяло: в 2013-м реализовали всего 1485 автомобилей. После обвала рубля в 2014-м спрос рухнул почти втрое — до 654 машин. В 2017-м появился обновленный 308-й, но за 12 месяцев продали лишь 31 экземпляр. Понятно, что перспектив у модели, которая импортировалась с 2013-го, нет: она неспособна выдержать конкуренцию с локально собираемыми конкурентами.

© Фото : PeugeotАвтомобиль Peugeot 308
© Фото : Peugeot
Автомобиль Peugeot 308

Седан 508 до кризиса был еще менее популярен — 808 проданных машин в 2013-м. За первые пять месяцев нынешнего года его купили лишь 59 клиентов, однако полностью отказываться от модели французы не собираются.

© Фото : PeugeotАвтомобиль Peugeot 508
© Фото : Peugeot
Автомобиль Peugeot 508

За это время Peugeot 508 пережил смену поколений и из седана превратился в лифтбэк, став конкурентом популярной у нас Skoda Octavia. В компании обещают запустить продажи новинки в 2019-м, но будет это локализованная модель или импортируемая, пока неясно.

Toyota Hiace

В начале года российское представительство Toyota отказалось от продаж довольно своеобразной модели — микроавтобуса Hiace, рассчитанного на 12 пассажиров. О причинах компания не распространялась, в СМИ на этот счет высказывали две версии.

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Hiace
© Фото : Toyota
Автомобиль Toyota Hiace

Первая: весной на модель надо было получать новое одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Однако из-за невысокого спроса (в 2017-м реализовано всего 73 машины) оснащение модели обязательной системой "ЭРА-ГЛОНАСС" оказалось затратным и нецелесообразным. Согласно второй версии, в конце 2018-го Toyota Hiace ждет смена поколений, но возобновление поставок в Россию пока не планируется.

Nissan Almera

Как сообщают "Ведомости", в октябре компания Nissan завершит производство бюджетного седана Almera, сборка которого налажена в Тольятти на мощностях АвтоВАЗа. Это не значит, что модель тут же пропадет из автосалонов — складских запасов хватит до весны.

Девушка в багажнике автомобиля
© Depositphotos / Andre534
Низковато будет: россияне теряют интерес к автомобилям в кузове седан
По итогам продаж 2015-го "Альмера" входила в список 15 самых популярных автомобилей на российском рынке, но постепенно теряла позиции. Сейчас седана нет даже в топ-25. В модельной линейке Nissan лидируют кроссоверы X-Trail и Qashqai, и именно на этом типе кузовов планируют сосредоточиться японцы. Помимо упомянутых "паркетников", останутся Juke, Terrano и Murano, а также спорткар GT-R. Напомним также, что в прошлом году Nissan отказался от продажи кроссовера Pathfinder, выпускавшегося в Санкт-Петербурге.

© Nissan Автомобиль Nissan Almera
© Nissan
Автомобиль Nissan Almera
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