В ассоциации автодилеров оценили продление льготного автокредитования

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Программы льготного автокредитования, которые, согласно опубликованному сегодня постановлению правительства, продлены до 2020 года, помогут продать по итогам текущего года не менее 7% от всех реализованных в РФ автомобилей, заявил РИА Новости президент ассоциации автодилеров Олег Мосеев.

Через льготное автокредитование в России работают две адресные программы поддержки спроса на авторынке — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", они действовали с 1 января и были досрочно свернуты в мае из-за достижения целевых показателей по продажам. До этого льготное кредитование действовало напрямую через субсидирование процентной ставки для конечных покупателей.

"Эти целевые, адресные программы глобального характера не носят в связи с тем, что затраты (государства — ред.) на одну машину достаточно большие, потому как эти программы не в последнюю очередь являются социально значимыми программами по поддержке семей и молодежи, которая впервые покупает автомобиль. До конца года планируется продать более 40 тысяч машин… я думаю, что это достижимый результат. С учетом продаж первого полугодия, можно будет говорить о том, что около 7% машин будет продано с использованием этих программ", — подсчитал Мосеев.

Как следует из постановления правительства, текст которого был опубликован сегодня, общий объем финансирования продленных программ составит 15 миллиардов рублей, а скидка по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в Дальневосточном федеральном округе увеличена с 10% до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Предполагается, что принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45,1 тысячи автомобилей, 5,8 тысячи из которых будут проданы на Дальнем Востоке.

Программы востребованы, а для Дальнего Востока скидка в размере 25% очень хороша, поэтому планируемый там объем машин будет продан достаточно быстро, но в силу того, что затраты на один автомобиль довольно существенны, действие программ на большое количество машин не получится распространить, и как будет развиваться ситуация в 2019-2020 годах, прогнозировать пока тяжело, рассуждает Мосеев.

Представитель "АвтоВАЗа", как традиционно одного из основных бенефициаров этой меры господдержки, приветствует меры, направленные на стимулирование российского автомобильного рынка, сообщил представитель компании.