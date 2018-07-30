В ассоциации автодилеров оценили продление льготного автокредитования

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Программы льготного автокредитования, которые, согласно опубликованному сегодня постановлению правительства, продлены до 2020 года, помогут продать по итогам текущего года не менее 7% от всех реализованных в РФ автомобилей, заявил РИА Новости президент ассоциации автодилеров Олег Мосеев.
"Эти целевые, адресные программы глобального характера не носят в связи с тем, что затраты (государства — ред.) на одну машину достаточно большие, потому как эти программы не в последнюю очередь являются социально значимыми программами по поддержке семей и молодежи, которая впервые покупает автомобиль. До конца года планируется продать более 40 тысяч машин… я думаю, что это достижимый результат. С учетом продаж первого полугодия, можно будет говорить о том, что около 7% машин будет продано с использованием этих программ", — подсчитал Мосеев.
Как следует из постановления правительства, текст которого был опубликован сегодня, общий объем финансирования продленных программ составит 15 миллиардов рублей, а скидка по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в Дальневосточном федеральном округе увеличена с 10% до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Предполагается, что принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45,1 тысячи автомобилей, 5,8 тысячи из которых будут проданы на Дальнем Востоке.
Представитель "АвтоВАЗа", как традиционно одного из основных бенефициаров этой меры господдержки, приветствует меры, направленные на стимулирование российского автомобильного рынка, сообщил представитель компании.