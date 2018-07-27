В Мосгордуме предложили создать черный список таксистов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замглавы комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил создать черный список таксистов, на которых неоднократно жаловались пассажиры. Об этом он рассказал Агентству городских новостей "Москва".

Депутат пояснил, что в последнее время выросло число жалоб, особенно со стороны женщин, на агрессивное поведение и нападение водителей. При этом агрегаторы и фирмы зачастую защищают только своих работников, но не клиентов. Решением проблемы могло бы стать создание черного списка водителей, которым после неоднократных жалоб со стороны пассажиров запретили бы осуществление перевозок, добавил Шибаев.

По его словам, важно, чтобы создание такого списка было совместным решением таксомоторных компаний и агрегаторов. В этом случае водитель не сможет просто уволиться и перейти в другую фирму.

Депутат также предложил обязать столичные такси устанавливать видеорегистраторы в салон автомобиля, так как запись может послужить аргументом в решении спорных ситуаций.