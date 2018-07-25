Названы десять самых ожидаемых в России автомобилей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости/Прайм. Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали десять самых ожидаемых в России новинок автопрома, которые станут доступны к покупке у дилеров в 2019 году.

"Полноценно обновленная Audi A3 появится на российском рынке уже в 2019 году. Четвертое поколение модели получит новый семейный стиль, к которому уже пришли с Audi A8, A5 и A4. Обновлена и техническая часть, появился 1-литровый турбированный двигатель со 115 лошадиными силами. Самый мощный двигатель – 2-литровый 184-сильный", — говорится в сообщении "Автостата".

Кроме этого, как ожидается, BMW представит новое поколение 3 серии (G20) и, возможно, возродит родстер Z4. "АвтоВАЗ" в 2019 году должен представить публике автомобиль Lada 4x4 в абсолютно новом обличии, возможно, укомплектованный двигателем 1,8-литра, который сейчас устанавливается на Lada Vesta и Xray.

Еще, как пишут аналитики, в следующем году должны выйти обновленный флагман Mercedes — GLS, а также один из самых продаваемых иностранных кроссоверов в России Renault Duster, который получит значительные изменения в интерьере и экстерьере, новинка от Skoda — модель Karoq, ориентировочная стоимость которой в минимальной комплектации составит 1,25 миллиона рублей.

"Осенью 2019 года стартуют продажи нового поколения популярного на российском рынке Toyota RAV4. Технические характеристики новинки, скорее всего, останутся прежними. Основное изменение – внешний вид и новая платформа TNGA. В конце 2018 года на российский рынок возвращается Volkswagen Golf, а уже в 2019 году будет представлено новое, восьмое, поколение модели. Ценник на Golf в комплектации Trendline с двигателем 1,4 литра составит 1,43 миллиона рублей", — отмечает "Автостат".

Как ожидают эксперты, обновленный седан Volkswagen Jetta седьмого поколения должен появиться в продаже у российских дилеров также в 2019 году. Предположительно, Jetta будет продаваться с двигателем 1.4 TSI (150лошадиных сил) либо с 2.0 TSI (174 лошадиные силы) и с 6-ступенчатой "механикой" или с 8-ступенчатой АКПП.