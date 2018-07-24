Ford выделил в отдельный бизнес производство беспилотных автомобилей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американская автомобилестроительная компания Ford выделила в отдельный бизнес-юнит свое производство беспилотных автомобилей, говорится в сообщении Ford.
Генеральным директором Ford Autonomous Vehicles LLC станет Шериф Маракби (Sherif Marakby), который в настоящее время является вице-президентом Ford и управляет отделом автономных транспортных средств и электрификации.
Сообщается также, что новая компания получит долю Ford в стартапе Argo AI, занимающемся разработкой технологий искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Автомобильный гигант планирует вложить в новый бизнес 4 миллиарда долларов до 2023 года, включая ранее объявленную инвестицию в Argo AI в размере 1 миллиарда.
В феврале Ford сообщал в своем ежегодном отчете, что одним из ключевых потребительских трендов 2017 года, по версии компании, стала позитивная оценка автомобилей-беспилотников: их появления ожидает 61% взрослого населения Земли.