Ford выделил в отдельный бизнес производство беспилотных автомобилей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американская автомобилестроительная компания Ford выделила в отдельный бизнес-юнит свое производство беспилотных автомобилей, говорится в сообщении Ford.

"Компания создала отдельный бизнес по производству беспилотных автомобилей — Ford Autonomous Vehicles LLC, который будет включать в себя отделы интеграции систем автоматизированного управления Ford, исследований беспилотных транспортных средств и передовых инженерных разработок, развития инфраструктуры для транспортировки беспилотных автомобилей, расширения возможностей пользователей, бизнес-стратегии и развития бизнеса", — сообщается в релизе.

Генеральным директором Ford Autonomous Vehicles LLC станет Шериф Маракби (Sherif Marakby), который в настоящее время является вице-президентом Ford и управляет отделом автономных транспортных средств и электрификации.

Сообщается также, что новая компания получит долю Ford в стартапе Argo AI, занимающемся разработкой технологий искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Автомобильный гигант планирует вложить в новый бизнес 4 миллиарда долларов до 2023 года, включая ранее объявленную инвестицию в Argo AI в размере 1 миллиарда.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. В настоящее время штат компании насчитывает около 202 тысяч человек.

В феврале Ford сообщал в своем ежегодном отчете, что одним из ключевых потребительских трендов 2017 года, по версии компании, стала позитивная оценка автомобилей-беспилотников: их появления ожидает 61% взрослого населения Земли.