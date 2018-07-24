Росстандарт остановил действие 107 ГОСТов сертификации транспортных средств

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Росстандарт с 1 сентября останавливает действие 107 ГОСТов по сертификации транспортных средств, говорится в сообщении регулятора.

"Приказом Росстандарта от 19 июля 2018 года в России отменяется действие комплекса стандартов ГОСТ Р 41.XX "Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств". Действие 107 ГОСТов прекращается с 1 сентября 2018 года", — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что стандарты были разработаны в начале 2000-х годов и являлись важным элементом закрепления технических требований к продукции автопрома в период отсутствия единого техрегламента в этой сфере, а также правовых механизмов применения правил ООН в России. Однако после вступления в силу техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств" актуальность комплекса стандартов была утрачена, учитывая, что техрегламент содержит прямые ссылки на правила ООН.

"Существование национальных стандартов, имеющих единый объект стандартизации с правилами ООН, открывает возможности для манипуляций со стороны недобросовестных поставщиков и вводит в заблуждение потребителей. В настоящее время Росстандартом проводится активная работа по борьбе с оборотом фальсифицированных автокомпонентов", — подчеркивает Росстандарт.

Ведомство регулярно проводит мониторинг нормативной базы для исключения возможностей сертификации опасной продукции. В результате этого выявлены схемы незаконной сертификации компонентов на основе одобрения типа транспортного средства и с использованием сообщений об официальном утверждении типа, пишет ведомство, поясняя, что одной из таких схем является реализация продукции, выпускаемой в соответствии со стандартами комплекса ГОСТ Р 41.