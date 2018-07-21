Глава Fiat покинул пост из-за здоровья

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Генеральный директор автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне покинул свой пост по состоянию здоровья, главным управляющим директором (CEO) компании назначен глава марки Jeep Майк Мэнли, говорится в заявлении FCA.

FCA "с глубокой скорбью" сообщила в официальном заявлении, что состояние здоровья Маркионне "значительно ухудшилось", вследствие чего он больше "не сможет вернуться к работе".

"Совет директоров принял решение ускорить процесс смены генерального директора, который продолжался в последние месяцы, и назначил генеральным директором Майка Мэнли. В связи с этим совет предложит собранию акционеров, которое состоится в ближайшие дни, одобрить то, что Мэнли будет избран членом правления и начнет исполнять свои обязанности генерального директора компании", — говорится в заявлении.

Чтобы исключить перебои в деятельности компании, совет директоров немедленно наделил нового CEO всеми полномочиями. Как отмечается в заявлении, Мэнли и его управленческая команда продолжат реализовать бизнес-план на 2018-2022 годы, который был представлен компанией 1 июня.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.