Эксперт рассказал о последствиях упрощения правил регистрации автомобилей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Упрощение порядка регистрации новых автомобилей и разрешение дилерам ставить на учет авто приведет к появлению множества серых схем, считает независимый автоэксперт Сергей Генкин.

Госдума 17 июля может рассмотреть во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам России зарегистрировать машину у официального дилера без посещения ГИБДД. Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять его во втором чтении. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке.

По информации газеты "Коммерсант", согласно поправкам к законопроекту, основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, по данным газеты, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.

"Если постановку на учет отдадут во владение дилерам, пускай даже сертифицированным, то может получиться такая же ситуация, как и с техосмотром, то есть будут действительно официальные конторы, которые облегчат жизнь автомобилистам, но будет и множество теневых компаний, которые будут ставить на учет, например, угнанные автомобили", — рассказал РИА Новости автоэксперт.

Генкин объяснил, что если поправки не будут содержать в себе четкой конкретики и способов избежать появления "теневых контор", то получится, что ГИБДД породит новую волну "черного" рынка.

"Опять же на примере ситуации с техосмотром уже видно, что контроля недостаточно, поэтому как они планируют брать на себя дополнительные функции, непонятно, и кто обязан будет это делать, тоже пока неизвестно", — добавил автоэксперт.