Эксперты оценили новые правила регистрации автомобилей в России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Принятие законопроекта о возможности регистрации автомобиля у официального дилера поможет сократить очереди и сэкономить время автовладельцам, считают автоэксперты, опрошенные РИА Новости.

Госдума 17 июля может рассмотреть во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам России зарегистрировать машину у официального дилера без посещения ГИБДД. Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять его во втором чтении. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке.

По информации газеты "Коммерсант", согласно поправкам к законопроекту, основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, по данным газеты, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.

Автоэксперт Андрей Орёл в разговоре с РИА Новости отметил, что эта мера "интересная и полезная". "Сократит очереди абсолютно точно. Это простая бумажная работа, для этого специалист в форме ГИБДД совершенно не нужен, то есть оформить бумажки, зарегистрировать и занести в базы — для этого не нужен человек, человек нужен для того, чтобы посмотреть, не криминальная ли машина. Все остальное — это бюрократия, которую может выполнять любой орган, на который это возложили", — пояснил эксперт.

Руководитель Федерации автовладельцев России, автоэксперт Сергей Канаев согласен с коллегой и считает, что эта возможность станет удобным нововведением для потребителя. "Если это касается только новых автомобилей, то да. Если есть справка счета — они могут занести данные, дальше их перепроверят ГИБДД, это, в принципе, хорошее и удобное введение для потребителя. Удобно это для автосалонов? Ну, я думаю, это тоже некий сервис", — сообщил эксперт.

В то же время он считает эту меру преждевременной для подержанных машин. "Мне кажется, это нецелесообразно, пока это преждевременный шаг. То есть его не нужно делать… Сейчас будем надеяться, что эта система будет работать нормально, здесь много вопросов, конечно, по страховке ещё и так далее. Но я думаю, что это будет видно, как только эта инициатива начнёт работать. По крайней мере электронные паспорта вводят по ТС, так как они будут введены, в связи с этим, я думаю, эти инициативы через автосалоны, через какие-то юридические лица — это будет возможно делать", — заключил Канаев.