Эксперты оценили новые правила регистрации автомобилей в России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Принятие законопроекта о возможности регистрации автомобиля у официального дилера поможет сократить очереди и сэкономить время автовладельцам, считают автоэксперты, опрошенные РИА Новости.
Госдума 17 июля может рассмотреть во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам России зарегистрировать машину у официального дилера без посещения ГИБДД. Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять его во втором чтении. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке.
По информации газеты "Коммерсант", согласно поправкам к законопроекту, основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, по данным газеты, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.
Руководитель Федерации автовладельцев России, автоэксперт Сергей Канаев согласен с коллегой и считает, что эта возможность станет удобным нововведением для потребителя. "Если это касается только новых автомобилей, то да. Если есть справка счета — они могут занести данные, дальше их перепроверят ГИБДД, это, в принципе, хорошее и удобное введение для потребителя. Удобно это для автосалонов? Ну, я думаю, это тоже некий сервис", — сообщил эксперт.