В России введут новые правила регистрации автомобилей‍

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Госдуме в скором времени примут закон, который изменит порядок регистрации новых автомобилей, пишет "Коммерсантъ".

Первое чтение проект прошел еще в 2013 году, после чего находился на стадии доработки.

Согласно поправкам, процесс регистрации для покупателей новых автомобилей у официальных дилеров значительно облегчится.

Так, новоиспеченным автовладельцам не нужно будет ехать в ГИБДД для постановки на учет, этим займутся дилеры.

Автосалоны, в свою очередь, смогут получить статус "специализированной организации", после чего будут сами изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Однако, согласно законопроекту, эта услуга будет платной.

Электронный ПТС

Помимо этого, документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Знаки, согласно законопроекту, можно будет получить в австосалоне, но сами номера — в ГИБДД.

В России с июля заработала в тестовом режиме система оформления электронных паспортов транспортных средств на автомобили.

Электронный ПТС будет содержать идентификационные признаки транспортного средства, его технические характеристики и пробег, а также информацию об изменении конструкции. В качестве опции в документе могут отображаться сведения о прохождении технического осмотра.

"Первыми начнут оформление ЭПТС крупнейшие изготовители транспортных средств. При этом часть производителей начнет оформление ЭПТС на производимые ими автомобили уже в июле этого года, другие позднее ", — говорится в сообщении АО "Электронный паспорт", которая реализует проект.

Таким образом, перемены не коснутся всех автовладельцев сразу и не изменят привычную логику их поведения — первое время большая часть автомобилей по-прежнему будет продаваться с бумажными ПТС.

То есть, автовладельцы, имеющие автомобили с действующими бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено, а хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Переход на полностью электронные ПТС перенесли на ноябрь следующего года.

Участие "Швабе" в проекте

Как считает заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, переход с бумажного на электронный паспорт транспортного средства станет важным шагом в реализации экосистемного проекта Ростеха "Умный город".

По его словам, ЭПТС упростит и удешевит процедуру регистрации автомобиля, позволит сделать прозрачной его историю на вторичном рынке, повысит эффективность работы правоохранительных органов.

В пресс-службе "Швабе" напомнили, что соглашение о переходе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении на электронный паспорт подписали в середине августа 2014 года.

В рамках этого документа в государствах-членах ЕАЭС создали национальные операторы систем электронных ПТС, а их администратором стала компания "Электронный паспорт", входящая в Госкорпорацию Ростех.