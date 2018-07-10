АвтоВАЗ представил спортивную версию Lada Vesta

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" представил спортивную версию седана Lada Vesta, прототипом которой стал одноименный концепт-кар Vesta Sport Concept, отмечается на сайте компании.

Основные изменения коснулись переднего бампера автомобиля и некоторых элементов дизайна. Так, например, новая LADA Vesta Sport отличается матовыми вставками в виде бумерангов и измененной пластикой противотуманных фар.

"Автомобиль получил оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги", — сообщается в пресс-релизе LADA.

Информация о двигателе нового автомобиля в настоящий момент не разглашается.

Презентация LADA Vesta Sport пройдет в Московском международном автосалоне в конце августа.

По данным аналитического агентства "Автостат", LADA Vesta стала самым продаваемым автомобилем с механической трансмиссией в России. Так, за первый квартал 2018 было продано около 22 тысяч автомобилей.

