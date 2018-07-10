За нелегальный техосмотр хотят ввести уголовную ответственность, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, согласно которому штрафы за езду без техосмотра составят две тысячи рублей вместо 800 рублей, а за проведение ТО без необходимой аккредитации будет грозить уголовная ответственность, пишет газета "Известия".
По данным издания, такие меры предусмотрены пакетом доработанных поправок в КоАП, УК и закон о техосмотре. Большинство заинтересованных ведомств — МВД, Ространснадзор, ФАС, Минтранс, Минкомсвязь, Российский союз автостраховщиков — поддержали предлагаемые нововведения. Сейчас санкции за отсутствие диагностической карты действуют лишь для водителей такси, грузовиков, учебных автомобилей, автомобилей экстренных и специальных служб.
Согласно поправкам, нарушения будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации. Поскольку автомобиль за короткое время может попасть в зону видимости сразу нескольких камер, разработчики предлагают выписывать штрафы в автоматическом режиме не чаще раза в сутки.
За проведение ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автостраховщиков может грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до пяти лет.
Процедура техосмотра будет сниматься на камеру, а электронные диагностические карты будет подписывать эксперт своей цифровой подписью. Для самих пунктов техосмотра предлагается ввести ограничение по числу клиентов. Пропускную способность нельзя будет превышать более чем на 5%.