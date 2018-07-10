За нелегальный техосмотр хотят ввести уголовную ответственность, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, согласно которому штрафы за езду без техосмотра составят две тысячи рублей вместо 800 рублей, а за проведение ТО без необходимой аккредитации будет грозить уголовная ответственность, пишет газета "Известия".

По данным издания, такие меры предусмотрены пакетом доработанных поправок в КоАП, УК и закон о техосмотре. Большинство заинтересованных ведомств — МВД, Ространснадзор, ФАС, Минтранс, Минкомсвязь, Российский союз автостраховщиков — поддержали предлагаемые нововведения. Сейчас санкции за отсутствие диагностической карты действуют лишь для водителей такси, грузовиков, учебных автомобилей, автомобилей экстренных и специальных служб.

Согласно поправкам, нарушения будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации. Поскольку автомобиль за короткое время может попасть в зону видимости сразу нескольких камер, разработчики предлагают выписывать штрафы в автоматическом режиме не чаще раза в сутки.

Ждут изменения и тех, кто проводит техосмотр. За выдачу документа на неисправный автомобиль или без проведения осмотра, а также внесение этих данных в автоматизированную систему техосмотра предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей. Пока наказания за подобные действия несут лишь юридические лица.

За проведение ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автостраховщиков может грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до пяти лет.

Процедура техосмотра будет сниматься на камеру, а электронные диагностические карты будет подписывать эксперт своей цифровой подписью. Для самих пунктов техосмотра предлагается ввести ограничение по числу клиентов. Пропускную способность нельзя будет превышать более чем на 5%.