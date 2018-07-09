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Экспорт "АвтоВАЗа" в первом полугодии вырос на 64%

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© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкОбновленная модель автомобиля Lada Priora на автосалоне. Архивное фотоОбновленная модель автомобиля Lada Priora на автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Экспорт "АвтоВАЗа" в первом полугодии 2018 года вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,592 тысячи автомобилей, сообщила компания.

Модель на стенде автопроизводителя LADA на Московском международном автомобильном салоне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Знай наших: Lada претендует на безоговорочное лидерство в России
В июне за пределами РФ продано 3,508 тысячи автомобилей марки, это на 34% больше, чем в июне 2017 года, и является лучшим итогом месяца за последние 3 года.

Странами с наилучшими результатами продаж Lada по итогам полугодия стали Беларусь и Казахстан. В Казахстане за первое полугодие 2018 года было реализовано 5,854 тысячи автомобиля Lada. Российский бренд является лидером рынка, увеличив свою долю с 17,8% до 22,4% за первые 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В Белоруссии за первое полугодие 2018 года было реализовано 4,206 тысячи автомобилей, в результате бренд занял второе место на рынке республики с долей в 18,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 прирост составил 9,4 процентного пункта.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в РФ по версии Комитета автопроизводителей АЕБ
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в РФ по версии Комитета автопроизводителей АЕБ

Автомобиль Lada 4x4. Архивное фото
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
АвтоВАЗ планирует запуск нового поколения Lada 4x4 на 2021-2022 годы
Продажи Lada значительно выросли и в других странах СНГ – в среднем в два раза по сравнению с первым полугодием 2017 года. При этом в Узбекистане продажи составили 785 автомобилей, что в 3 раза превышает результат первой половины прошлого года.

В первой половине 2018 года Lada добавила в свою географию экспорта 3 новых рынка: продажи марки стартовали на Кубе, в Чили и Тунисе. В настоящий момент автомобили поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта.

Красив и функционален: Lada показала дизайн будущей флагманской модели
© Группа АВТОВАЗПроект по созданию будущего флагмана Lada стартовал в феврале 2018-го и завершился через полгода.Будущий флагман Lada: проект Ильи Разумова
© Группа АВТОВАЗ
Проект по созданию будущего флагмана Lada стартовал в феврале 2018-го и завершился через полгода.
© Группа АВТОВАЗРабота шла поэтапно: сначала студенты определились с тем, как будет выглядеть флагман Lada, проанализировав предпочтения, стиль жизни и ожидания клиентов.Будущий флагман Lada: проект Ильи Разумова
© Группа АВТОВАЗ
Работа шла поэтапно: сначала студенты определились с тем, как будет выглядеть флагман Lada, проанализировав предпочтения, стиль жизни и ожидания клиентов.
© Группа АВТОВАЗДизайнерам важно было сохранить узнаваемость бренда и философию "Икс-графики".Будущий флагман Lada: проект Ильи Разумова
© Группа АВТОВАЗ
Дизайнерам важно было сохранить узнаваемость бренда и философию "Икс-графики".
© Группа АВТОВАЗСтуденты Московского политеха представили несколько версий дизайна будущего флагмана.Будущий флагман Lada: проект Юрия Гурова
© Группа АВТОВАЗ
Студенты Московского политеха представили несколько версий дизайна будущего флагмана.
© Группа АВТОВАЗВ своих работах молодые специалисты руководствовались наставлениями шеф-дизайнера Lada Стива Маттина и главы московского подразделения дизайн-центра Lada Жюльена Друара.Будущий флагман Lada: проект Юрия Гурова
© Группа АВТОВАЗ
В своих работах молодые специалисты руководствовались наставлениями шеф-дизайнера Lada Стива Маттина и главы московского подразделения дизайн-центра Lada Жюльена Друара.
© Группа АВТОВАЗВторой этап курировал лично шеф-дизайнер Жюльен Друар, а также Центр проектной деятельности Московского политеха.Будущий флагман Lada: проект Юрия Гурова
© Группа АВТОВАЗ
Второй этап курировал лично шеф-дизайнер Жюльен Друар, а также Центр проектной деятельности Московского политеха.
© Группа АВТОВАЗКаждую неделю студенты встречались с руководителями, обсуждали детали и развивали свои идеи.Будущий флагман Lada: проект Сергея Смирнова
© Группа АВТОВАЗ
Каждую неделю студенты встречались с руководителями, обсуждали детали и развивали свои идеи.
© Группа АВТОВАЗНачинающие дизайнеры отмечали, что в модельном ряду Lada пустует ниша кроссовера C-сегмента.Будущий флагман Lada: проект Сергея Смирнова
© Группа АВТОВАЗ
Начинающие дизайнеры отмечали, что в модельном ряду Lada пустует ниша кроссовера C-сегмента.
© Группа АВТОВАЗНовый флагман должен был получиться не только красивым внешне, но также вместительным и многофункциональным.Будущий флагман Lada: проект Сергея Смирнова
© Группа АВТОВАЗ
Новый флагман должен был получиться не только красивым внешне, но также вместительным и многофункциональным.
© Группа АВТОВАЗНекоторые проекты оказались слишком футуристичными, однако дизайнеры не ограничивают себя в фантазиях, какие-то элементы могут найти свое отражение на будущих серийных моделях.Будущий флагман Lada: проект Аюша Сангаджиева
© Группа АВТОВАЗ
Некоторые проекты оказались слишком футуристичными, однако дизайнеры не ограничивают себя в фантазиях, какие-то элементы могут найти свое отражение на будущих серийных моделях.
© Группа АВТОВАЗСтуденты по-новому посмотрели на X-образный стиль современных моделей "АвтоВАЗа".Будущий флагман Lada: проект Аюша Сангаджиева
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Студенты по-новому посмотрели на X-образный стиль современных моделей "АвтоВАЗа".
© Группа АВТОВАЗСтив Маттин и Жюльен Друар признали ряд решений крайне интересными, а также обратили внимание на новые способы интерпретации философии бренда.Будущий флагман Lada: проект И. Иванова
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Стив Маттин и Жюльен Друар признали ряд решений крайне интересными, а также обратили внимание на новые способы интерпретации философии бренда.
© Группа АВТОВАЗВозможно, один из проектов ляжет в основу будущей флагманской модели Lada.Будущий флагман Lada: проект И. Иванова
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Возможно, один из проектов ляжет в основу будущей флагманской модели Lada.
© Группа АВТОВАЗС помощью таких проектов "АвтоВАЗ" реализует масштабную стратегию по привлечению талантливой молодежи.Будущий флагман Lada: проект И. Иванова
© Группа АВТОВАЗ
С помощью таких проектов "АвтоВАЗ" реализует масштабную стратегию по привлечению талантливой молодежи.
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