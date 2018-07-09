Экспорт "АвтоВАЗа" в первом полугодии вырос на 64%

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Экспорт "АвтоВАЗа" в первом полугодии 2018 года вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,592 тысячи автомобилей, сообщила компания.

В июне за пределами РФ продано 3,508 тысячи автомобилей марки, это на 34% больше, чем в июне 2017 года, и является лучшим итогом месяца за последние 3 года.

Странами с наилучшими результатами продаж Lada по итогам полугодия стали Беларусь и Казахстан. В Казахстане за первое полугодие 2018 года было реализовано 5,854 тысячи автомобиля Lada. Российский бренд является лидером рынка, увеличив свою долю с 17,8% до 22,4% за первые 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В Белоруссии за первое полугодие 2018 года было реализовано 4,206 тысячи автомобилей, в результате бренд занял второе место на рынке республики с долей в 18,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 прирост составил 9,4 процентного пункта.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в РФ по версии Комитета автопроизводителей АЕБ Рейтинг самых продаваемых автомобилей в РФ по версии Комитета автопроизводителей АЕБ

Продажи Lada значительно выросли и в других странах СНГ – в среднем в два раза по сравнению с первым полугодием 2017 года. При этом в Узбекистане продажи составили 785 автомобилей, что в 3 раза превышает результат первой половины прошлого года.

В первой половине 2018 года Lada добавила в свою географию экспорта 3 новых рынка: продажи марки стартовали на Кубе, в Чили и Тунисе. В настоящий момент автомобили поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта.