Экспорт "АвтоВАЗа" в первом полугодии вырос на 64%

В июне за пределами РФ продано 3,508 тысячи автомобилей марки, это на 34% больше, чем в июне 2017 года, и является лучшим итогом месяца за последние 3 года.
Странами с наилучшими результатами продаж Lada по итогам полугодия стали Беларусь и Казахстан. В Казахстане за первое полугодие 2018 года было реализовано 5,854 тысячи автомобиля Lada. Российский бренд является лидером рынка, увеличив свою долю с 17,8% до 22,4% за первые 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В Белоруссии за первое полугодие 2018 года было реализовано 4,206 тысячи автомобилей, в результате бренд занял второе место на рынке республики с долей в 18,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 прирост составил 9,4 процентного пункта.
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в РФ по версии Комитета автопроизводителей АЕБ
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в РФ по версии Комитета автопроизводителей АЕБ
Продажи Lada значительно выросли и в других странах СНГ – в среднем в два раза по сравнению с первым полугодием 2017 года. При этом в Узбекистане продажи составили 785 автомобилей, что в 3 раза превышает результат первой половины прошлого года.
В первой половине 2018 года Lada добавила в свою географию экспорта 3 новых рынка: продажи марки стартовали на Кубе, в Чили и Тунисе. В настоящий момент автомобили поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта.
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