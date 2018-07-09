Nissan признался в фальсификации данных о выбросе выхлопных газов

ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan Motor, вовлеченный в конце прошлого года в скандал после выявленных нарушений проверки безопасности продукции на его заводах, признался в фальсификации данных об уровне выброса выхлопных газов автомобилей, произведенных на территории страны.

По данным агентства Киодо, ссылающегося на представителей автокомпании, специалистами были выявлены случаи подделки документации для почти 1,2 тысячи автомобилей различных моделей. Сборка автомобилей велась на пяти заводах в Японии.

"Компания проводит полное и детальное расследование фактов нарушений, в том числе причины их возникновения. Nissan обратилась к юридическим компаниям Nishimura и Asahi для проведения расследования и намерена предпринять соответствующие меры по результатам проверок", — говорится в пресс-релизе автоконцерна.

В понедельник министерство транспорта начало расследование факта фальсификации и потребовало от автоконцерна в течение месяца предоставить отчет о внутренней проверке, а также план мер по предотвращению повторения аналогичных ситуаций в будущем.

Предыдущий крупный скандал вокруг Nissan Motor разгорелся в середине сентября 2017 года, когда выяснилось, что финальная проверка автомобилей производилась сотрудниками без необходимой квалификации. С тех пор автокомпания была вынуждена отозвать с внутреннего рынка около 1,2 миллиона машин и приостановить отгрузку продукции с японских заводов. Президент компании Хирото Сайкава принес извинения за то, что автоконцерн "не оправдал доверие людей" и заявил, что добровольно решил возвращать часть своей ежемесячной зарплаты для компенсации убытков в связи со скандалом.