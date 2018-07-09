В Дмитрове планируется создать полигон для тестирования "умных" автомобилей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Полигон для тестирования беспилотных автомобилей планируется создать в подмосковном Дмитрове, проектом займутся Минпромторг, НП "ГЛОНАСС" и ФГУП "НАМИ", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автонет".

Проект может быть осуществлен на созданном ФГУП "НАМИ" участке для испытания транспортных средств на испытательном полигоне в Дмитрове, оборудованном интеллектуальными системами управления. На нем реализованы участки прямолинейного движения, повороты, перекрестки, кольцевое пересечение, развороты, а также все необходимые сопутствующие элементы – дорожные ограждения, пешеходные переходы, железнодорожный переезд, имитации мостового сооружения и так далее.

"Модернизация существующего полигона позволит создать уникальный центр для полного цикла испытаний, доводки и сертификации транспортных средств с высокой степенью автоматизации, что в свою очередь позволит разработать методики проведения испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования и стандарты безопасности для допуска "умного" транспорта к участию в дорожном движении", — приводятся в сообщении слова замминистра промышленности и торговли РФ Александра Морозова.

"В настоящее время в России отсутствует необходимая инфраструктура, в том числе специализированные полигоны, для организации полноценного цикла проведения испытаний подключенных и беспилотных автомобилей. Опыт других стран показывает необходимость тестирования технологий в рамках полигонов, воссоздающих полноценную экосистему дорожного движения, до выпуска подобных автомобилей на дороги общего пользования", — отмечает президент НП "ГЛОНАСС", со-руководитель рабочей группы НТИ "Автонет" Александр Гурко.

Гурко подчеркнул, что создание подобных полигонов может стать тестовой площадкой для производителей других стран, что дополнительно будет способствовать развитию технологий беспилотного вождения.

В планах рабочей группы НТИ "Автонет" разработка системы, предназначенной для проведения испытаний "умного транспорта" с цифровой дорожной инфраструктурой на испытательном полигоне, а также поддержка автомобильных сервисов на базе специализированной технологии обмена данными между автомобилями и инфраструктурой — V2Х.