В Белоруссии выставили на продажу "Ё-мобили"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Белоруссии выставили на продажу прототипы "Ё-мобилей", построенные в 2010-2014 годах, стоимость одного из экземпляров достигает пяти миллионов рублей.

Объявление о продаже прототипов автомобилей опубликовано на сайте auto.ru. Всего, судя по опубликованным фотографиям, на продажу выставлено не менее семи экземпляров, включая кроссовер, кросс-купе, фургон и ё-Crossback EV, выпущенный по заказу Михаила Прохорова.

Один из них, красный пятидверный хэтчбек, имеет одного владельца, пробег две тысячи километров и не требует ремонта, его цена составляет пять миллионов рублей. При этом отмечается, что машины находятся в "различном состоянии", в зависимости от чего варьируется цена, некоторые из них, судя по снимкам, неудокомплектованы: у гибридов отсутствуют решетки радиатора и элементы интерьера.

Проект "Ё-мобиль" зародился в 2010 году, когда компания "Городской автомобиль", созданная группой "Онэксим" Михаила Прохорова и "Яровит Моторс" Андрея Бирюкова, представила публике два проекта "автомобиля будущего". "Ё-мобиль" планировался как экологически чистый гибрид ценой около 400 тысяч рублей. Старт производства ждали сначала в 2012 году, потом в 2014-м, в феврале 2014-го перенесли на неопределенный срок, а в апреле объявили о его закрытии.