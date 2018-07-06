Кто и как следит за безопасностью на платных трассах России

В Германии их называют «желтые ангелы», автомобилисты на трассе часто думают, что это дорожные рабочие. Корреспондент РИА Новости провел один день вместе с дежурным экипажем Службы аварийных комиссаров на платном участке трассы М11 Москва — Санкт Петербург и делится своими впечатлениями.
«Приветствую, я Максим Новиков — аварийный комиссар», — встречает меня у пункта взимания платы (ПВП) молодой человек в светоотражающей одежде желтого цвета. Он работает в компании «Объединенные системы сбора платы» (ОССП) — это оператор платной трассы М11 Москва — Санкт Петербург.
Организация выиграла тендер госкомпании «Автодор» и, помимо взимания платы, занимается вопросами безопасности на подконтрольной дороге. Для этого создана Служба аварийных комиссаров.
Как и многие автомобилисты, я мало знаком с этими ребятами, но их приветливость, вежливость и открытость сразу к ним располагают.
Прежде всего вникаю в терминологию: аварийные комиссары называют водителей пользователями (да, вот так, по-компьютерному), любую внештатную ситуацию на платной трассе — событием, а обочину платной трассы — ПАО (полоса аварийной остановки).
Максим подводит меня к ярко-желтому фургону Renault Master: на кузове наклеена светоотражающая пленка, чтобы машину было видно ночью. На бортах единый телефон связи со службой — «*2011», на крыше — огромный аварийный знак с электроприводом. Это ДЗАР — дорожный знак аварийных работ.
При помощи сервопривода он поднимается вверх и загорается десятками различных сигналов.
Нужную комбинацию подбирают на пульте управления в салоне фургона, при необходимости можно вывести даже текстовую информацию, например, об аварии или наличии животных на трассе.
Новиков демонстрирует оснащение автомобиля. Чего тут только нет: знаки «внимание» и «сужение полос», аптечка, бак с абсорбентом (на случай разлива топлива или других опасных жидкостей), лопата, метла, канистры (помогут водителям, недотянувшим до заправки), ящик с инструментами, провода для прикуривания, стяжки для грузов, набор автомобилиста…
Больше всего в кузове аварийных конусов. Каждый изготовлен по спецзаказу.
По сравнению с теми, которыми дорожные рабочие ограждают участок ремонтных работ, они устойчивее, на вершине — удобные вырезы для хвата рукой, а на внутренней части основания — четыре светоотражающие наклейки: их видно издалека, если конус упадет от ветра или его собьет машина.
«Лишнего ничего нет, любая вещь когда-то да пригодится, — поясняет Максим. — Домкрат — он у нас удобный, как в автосервисе, баллонный ключ, ножницы для резки металла... Есть набор для перетаскивания ограждения, огнетушитель, фонарь, бинокль, громкоговоритель и металлический трос для буксировки».
При вынужденной остановке транспортного средства или ДТП машина аварийных комиссаров встает за 100-150 метров от места происшествия и служит своего рода щитом.
При разрешенной максимальной скорости движения 130 километров в час столкновение вполне вероятно, тут как раз и пригодятся все эти конусы, светоотражающие наклейки и здоровенный «умный» аварийный знак на крыше. Чтобы не пострадал сам комиссар, автомобиль оборудован сдвижными дверями по обеим сторонам и дверью внутри — через нее сотрудник службы может перебраться с водительского места в кузов. Мы еще не выехали на трассу, но я уже понимаю, что Максим выбрал для себя очень опасную работу.
Каждую смену Новиков начинает на ПВП, расположенном на 258-м километре М11. В патрулирование мы отправляемся как обычные автомобилисты: берем билет и проезжаем за шлагбаум.
В дальнейшем комиссаров выпускают с трассы по пропуску без оплаты, но в экстренных случаях они могут воспользоваться «секретными» шлагбаумами или технологическими съездами, развернуться и поспешить на помощь людям.
Все 335 километров платной дороги круглосуточно контролируют девять экипажей: два патруля на трассе в обход Вышнего Волочка, два — на обходе Торжка и пять на новом и самом протяженном участке (210 километров) в обход Валдая до Великого Новгорода.
Смена — восемь часов, но если произошло что-то серьезное, комиссары работают до последнего: в отличие от тех же сотрудников ГИБДД, которые уезжают с места ДТП сразу после оформления, Максим никогда не оставит пострадавших наедине с их проблемами.
Но аварии на сверхсовременной трассе случаются редко, поэтому комиссары больше следят за состоянием дороги и ее пользователями. Иногда бродячие животные ломают ограждения и выходят на трассу, их нужно прогнать или убрать с проезжей части, если кто-то все же сбил лесного обитателя. Автомобилисты — хорошие информаторы, особенно водители фур. Максим поддерживает с ними связь по рации на их излюбленном 15-м канале.
Останавливаемся у заправочного комплекса на площадке отдыха. Мой провожатый осматривает все объекты инфраструктуры: от спортуголка до туалетов. К нам подходит оператор АЗС и просит комиссара зафиксировать дверь, за которой спрятаны колонки.
Пока на новом участке М11 нет полноценных заправок, используются не совсем обычные временные.
Пожилой мужчина спрашивает, как она работает. Инструкция есть на каждой, но Максим объясняет водителю на пальцах — вежливо и с улыбкой. На следующей площадке отдыха водитель фургона Hyundai Porter интересуется у нас, где находится ближайшая заправка. Получив исчерпывающий ответ, с улыбкой и благодарностями отправляется дальше. В этот момент я понимаю, что мой новый знакомый с готовностью прикурит сигарету или поменяет подгузник ребенку, если водители попросят его об этом.
«Работа мне нравится, я общаюсь с людьми, сталкиваюсь с сотнями различных ситуаций — это здорово, интересно. Люди встречаются разные, есть и вечно всем недовольные, но мы стараемся быть с ними вежливыми, а если человек попал в беду, почти всегда после оказания помощи рассыпается в благодарностях. Ради этих теплых слов я тут и работаю», — признается Новиков.
На выезде с площадки видим фуру, припарковавшуюся на пешеходном переходе.
Максим тормозит рядом, стучится в кабину, но водителя нет — обедает в кафе. Безопасности дорожного движения это не угрожает, дожидаться нет времени, поэтому мы едем дальше. Таких нарушителей на трассе много: вокруг прекрасная природа, живописные водоемы и чистые сосновые леса — многие нарушают, чтобы насладиться видами или искупаться. Всем им аварийные комиссары делают замечания, как и сотрудникам дорожных служб, когда те не соблюдают требования безопасности. Но бывают ситуации и посерьезнее.
«Как-то мне сообщили о ДТП с возгоранием, я был на месте через пять-семь минут, собралась пробка. Первым делом надо выяснить, нет ли в салоне людей. Машину уже было не потушить, но люди успели выбраться, — рассказывает Максим. — Главная задача — обеспечить безопасность, остановить движение до приезда пожарных, оградить место на случай взрыва топливного бака. После прибытия сотрудников МЧС пришлось разруливать пробку».
Однажды Новиков помогал врачам скорой помощи поднимать женщину на носилки после ДТП — медики не смогли самостоятельно с этим справиться.
Все аварийные комиссары проходят обязательную медподготовку и получают от Московской службы спасения сертификат.
Возле Вышнего Волочка рядом с ПВП — «глаза» аварийных комиссаров, ситуационный центр, куда поступают звонки от автомобилистов, дальнобойщиков, полиции. Над входом в святая святых птицы свили гнездо — его решили оставить, на счастье.
Внутри — огромная стена с десятками мониторов, которые принимают картинку с сотен видеокамер, установленных на платных участках с шагом в километр. Дорога под постоянным наблюдением. Водители, попавшие в беду, часто удивляются, насколько быстро Максим находит их: согласно инструкции, максимальное время прибытия аварийного комиссара — 20 минут.
Тут работают две хрупкие девушки. Одна проходит стажировку, но благодаря грамотной организации процессов уже самостоятельно справляется со всеми обязанностями.
На индивидуальных экранах мониторов операторов отображается полная схема М11 со всеми развязками и ПВП. Специально разработанная компьютерная программа помогает классифицировать каждое происшествие и четко определить порядок действий.
Операторы принимают звонки от всех: спецслужб, водителей и аварийных комиссаров, которые докладывают им о каждом событии.
Если Максим не справится сам, на место происшествия вызовут скорую, пожарных, полицию и любую другую экстренную службу. На трассе есть метеостанции, информацию о погодных условиях также получают от местных гидрометцентров.
В случае природных капризов операторы управляют скоростью потока и выводят предупреждения на информационные табло на трассе.
Если позвонить на единый номер «112», звонок также переведут в ситуационный центр.
Даже сотрудники техподдержки сервиса «Яндекс.Карты» частенько сообщают аварийным комиссарам о том, что узнали от своих пользователей.
Пока мне рассказывают об этом, раздается звонок: на 348-м километре на ПВП отключилось электричество и сработал дизель-генератор. Операторы тут же начали решать проблему.
Во время патрулирования из ситуационного центра поступила информация об автомобиле, стоящем на обочине с открытым капотом. По дороге туда встретилось информационное табло: на нем уже горела надпись «Стоящий автомобиль через 3 км».
Озадаченный водитель не сразу понял, что ему пришли на помощь. Часто люди путают своих спасителей с дорожными рабочими или некой аварийной службой, не знают номера горячей линии и даже не подозревают, что вся помощь оказывается совершенно бесплатно. Водитель Lada Kalina по имени Иван рассказал, что пытался дозвониться до знакомых и вообще не понимал, что ему делать в сложившейся ситуации.
О том, что эвакуация машины до безопасного места безвозмездная, он тоже не знал, поэтому был приятно удивлен.
В выходные и праздничные дни количество происшествий может резко вырасти, тогда число экипажей увеличивается, иногда дополнительные патрули подтягиваются с платных участков в Московской области.
И все же М11 остается одной из наиболее безопасных дорог России. Категория I-А — максимально возможная — подразумевает самые высокие требования к конструкции и безопасности. Эту трассу постоянно расчищают зимой, всегда убирают мусор, а летом пылесосят. Служба аварийных комиссаров также действует на М4 «Дон» и наверняка появится на М1 «Беларусь».
Платная дорога — не только способ добраться из точки А в точку Б быстро и с комфортом, это гарантия безопасности, которая включена в стоимость проезда. А платить за собственную безопасность всегда приятно.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.