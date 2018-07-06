Кто и как следит за безопасностью на платных трассах России

Если Максим не справится сам, на место происшествия вызовут скорую, пожарных, полицию и любую другую экстренную службу. На трассе есть метеостанции, информацию о погодных условиях также получают от местных гидрометцентров.

В случае природных капризов операторы управляют скоростью потока и выводят предупреждения на информационные табло на трассе.



Если позвонить на единый номер «112», звонок также переведут в ситуационный центр.

Даже сотрудники техподдержки сервиса «Яндекс.Карты» частенько сообщают аварийным комиссарам о том, что узнали от своих пользователей.