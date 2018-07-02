Tesla намерена с августа производить 6 тыс электрокаров Model 3 в неделю

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американская компания Tesla намерена достичь объемов выпуска электромобилей Model 3 в 6 тысяч в неделю в следующем месяце, после достижения результата в 5 тысяч, следует из письма главы компании Илона Маска сотрудникам.

"Мы на пути к достижению (объемов производства — ред.) в 6 тысяч Model 3 в неделю в следующем месяце", — говорится в письме, текст которого приводит телеканал CNBC. В этом же письме Маск сообщает о достижении показателя в 5 тысяч Model 3 в неделю, о чем ранее сообщали СМИ.

Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.

© AP Photo / Justin Pritchard Автомобиль Tesla Motors Model 3 © AP Photo / Justin Pritchard Автомобиль Tesla Motors Model 3

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.