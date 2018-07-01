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В России ввели ограничения для "грязных" автомобилей

(обновлено: 07:45 01.07.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль Жигули. Архивное фотоАвтомобиль Жигули. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России с 1 июля вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения, которая, в частности, устанавливает ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом. Ограничения коснутся автомобилей с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2", сообщает "Коммерсантъ".

Движение транспорта по автомобильной развязке Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и Волгоградского проспекта. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Минтранс раскритиковал идею ограничить въезд машин с ДВС в крупные города

Постановление правительства, подписанное в июле прошлого года премьер-министром Дмитрием Медведевым, вводит ряд дорожных знаков, в том числе "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств": запрещено движение автомобилей, экологический класс которых ниже значения, указанного знаком. Кроме того, появится информационная табличка "Экологический класс транспортного средства", которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

Ограничения могут вводиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Под них могут попасть такие модели автомобилей, как "Жигули" и "Лада Самара".

Контролировать проезд транспорта будут дорожные камеры и инспекторы, номера автомобилей будут сверять с базой данных МВД, в которой есть информация об экологическом классе ТС. Штрафовать, предположительно, будут за несоблюдение требований дорожных знаков, в таком случае придется платить 500 рублей.

При этом "Коммерсантъ" отмечает, что новые знаки пока существуют только на бумаге, поскольку технические требования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах.

Электромобиль. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Автоэксперты неоднозначно оценили новые поправки в ПДД
Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов, комментируя ранее в интервью РИА Новости экологические нововведения в ПДД, отметил, что они коснутся почти всех автолюбителей. "Это означает, что правительство Москвы или Ленобласти, к примеру, может принять решение, что въезд в пределах МКАД или КАД разрешен только автомобилям экологического класса не ниже чем Евро-3", — сказал эксперт.
При этом он напомнил, что подобные ограничения уже существуют в таких городах, как Париж. "Дело в том, что автомобиль экологического класса Евро-5 менее опасен чем автомобиль Евро-0, делает в 80 раз меньше загрязнений. Соответственно если один автомобиль такого класса заезжает в город, то выброс загрязнений от него равен выбросу 80 автомобилей. А поскольку здесь очень высокая концентрация людей, то, естественно, что ограничения для автомобилей неэкологичных — они логичны", — разъяснил Шкуматов.

В свою очередь руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев считает, что введение зон с ограничением экологического класса механических транспортных средств может позитивно сказаться на экологической обстановке, однако в то же время он опасается, что это приведет к дальнейшему внедрению платного въезда в город.

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Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
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