В России рынок люксовых машин в мае вернулся к росту

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рынок автомобилей класса "люкс" в России в мае вырос на 6% в годовом выражении, до 123 экземпляров, но по итогам первых пяти месяцев 2018 года до сих пор находится в отрицательной зоне, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Самой популярной моделью в сегменте люксовых автомобилей по-прежнему является Mercedes-Benz Maybach S-Class, реализация которой в мае составила 56 единиц. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Bentley, обладателями которых стали 24 россиянина. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Maserati (20 штук). Также в мае в нашей стране было приобретено 9 новых Rolls-Royce, 6 – Ferrari, 5 – Lamborghini и 3 – Aston Martin", — сообщает агентство.

Как отмечается, более половины объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву, жители которой в прошлом месяце приобрели 64 такие машины. В Подмосковье было куплено 14 автомобилей, в Санкт-Петербурге – 11, в Приморье было продано 3 таких автомобиля, по два экземпляра отправилось в Калининградскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Свердловскую, Тверскую и Ярославскую области, еще в 19 субъектах РФ было реализовано по одному автомобилю.

Эксперты "Автостата" поясняют, что несмотря на майский рост, продажи люксовых автомобилей по итогам пяти месяцев нынешнего года остаются в минусе — за этот период они составили 607 единиц, что на 2% меньше, чем в январе-мае 2017 года.