В России отзывают более восьми тысяч машин Mazda 6

МОСКВА, 28 июн — РИА Новост. Официальный представитель Mazda на российском рынке "Мазда Мотор Рус" отзывает 8,09 тысячи автомобилей Mazda 6 из-за возможных проблем с фронтальными подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c августа 2002 года по июнь 2008 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности. Оно может привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, а также срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания", — говорится в сообщении.

Поясняется, что нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к тяжелым травмам или гибели.

Отмечается, что "Мазда Мотор Рус" уведомит владельцев машин, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.

На машинах Mazda 6, попавших под отзыв, будут заменены модифицированными газогенераторы фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.