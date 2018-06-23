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От Питера до Китая. Куда протянутся артерии платных трасс России

08:0023.06.2018
(обновлено: 08:11 23.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОткрытие платного участка автомобильной дороги М-4 ДонОткрытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Платными дорогами в России уже никого не удивишь: их все больше, передвигаться по ним все быстрее и комфортней. Однако строительство не прекращается, и скоро пролететь со скоростью свыше 100 км/ч абсолютно легально можно будет из Питера аж до самого Китая. РИА Новости выяснило, где готовы и куда еще протянутся асфальтовые артерии платных российских трасс.

Что и как это было?

Строительство дороги. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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На Ямале создали группу по строительству платной дороги Муравленко - Надым
С 1999 года ни о чем не подозревающие россияне, путешествующие из северо-западных регионов России на юг по М4 "Дон", внезапно оказывались на хорошо освещенной гладкой четырехполосной трассе. Счастье длилось совсем недолго — всего 20 километров, к тому же за него нужно было отдать несколько десятков рублей. Это была первая в стране официальная платная дорога, введенная в эксплуатацию в качестве пилотного проекта на небольшом участке в Липецкой области. Почему официальная? Да потому что потом, спустя много лет, уже в Новой Москве местные власти выявляли незаконное введение платы за проезд между Киевским и Калужским шоссе.

Брать деньги за проезд транспорта на официальном уровне было принято и до эксперимента в Липецкой области. Например, платить и по сей день приходится за паромные переправы, причем как местного значения — через реки, так и международного — через моря и океаны. Многие ледяные переправы, действующие в зимнее время, тоже платные. Например, по дороге из Казани в Москву порой гораздо быстрее проехать через зимник по Волге, чем по асфальту.

После эксперимента на М4 "Дон" платным дорогам дали добро, и они начали распространяться по всей России. Однако не всегда это происходило законно и разумно. В 1998-м президент Борис Ельцин подписал указ, согласно которому трасса могла стать платной только "при наличии возможности бесплатного проезда в том же направлении по другим автомобильным дорогам". Через три года постановлениями администрации Псковской области в регионе были введены в эксплуатацию сразу четыре платные трассы протяженностью не более сотни километров каждая. Местные жители, а затем и крупные СМИ сразу обратили внимание, что качество этих дорог ужасное, плата несоразмерно высокая, а длина альтернативных бесплатных маршрутов превышала платные в три и более раз.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВодитель оплачивает проезд на контрольно-пропускном пункте на платном участке автомобильной дороги М4 "Дон" в Московской области. 2013 год
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водитель оплачивает проезд на контрольно-пропускном пункте на платном участке автомобильной дороги М4 "Дон" в Московской области. 2013 год

Впрочем, на то были свои причины: по некоторым данным, так псковские власти решили бороться с челноками из сопредельных государств, которые сотнями литров увозили дешевый российский бензин и дизель к себе на родину, неплохо на этом зарабатывая. К тому же на сторону региона встал Верховный суд, признав действия администрации не противоречащими законодательству. Эти дороги до сих пор существуют вразрез с новыми законами, так как были открыты гораздо раньше. Проехать по ним стоит от 150 до 300 рублей.

В ноябре 2007 года правительство определилось с типами российских дорог. Всего выделили четыре основные категории: автомобильные дороги федерального значения, регионального/межмуниципального значения, местного значения и частные автомобильные дороги. А еще через два года был утвержден классификатор трасс.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М11 Москва &mdash; Санкт-Петербург
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Лучшим дорогам присваивается индекс IA. У них четыре и более полос для движения шириной 3,75 метра, шестиметровая разделительная, и называются они "автомагистраль". Таков статус строящейся М11 из Москвы в Санкт-Петербург. У дороги IБ, которая называется "скоростной", показатели ничуть не хуже, разве что ширина разделительного барьера поменьше (пять метров), а также к ней возможен доступ с примыкающей дороги в одном уровне. Рядовому водителю заметить разницу практически невозможно, на обеих трассах расчетная скорость — 150 км/ч. Но не путать с фактической: пока в стране быстрее 130 км/ч ездить запрещено.

Далее класс постепенно понижается — вместе с уменьшением числа полос и их ширины, а также изменением условий по пересечению железнодорожными переездами и другими магистралями, пока не доходит до римской цифры V. Это дорога с всего лишь одной полосой для движения транспорта даже без всякой разделительной. И такие тоже могут быть платными, как участок Ольша — Велиж — Усвяты — Невель в Псковской области.

Куда поедем?

У платных дорог России не только разные категории, но и разные судьбы. Например, трасса М3 "Украина", соединяющая Москву с государственной границей Украины, пока обзавелась только двумя платными участками в Калужской области со 124-го по 194-й километр. Дальнейшее ее развитие пока только на бумаге.

Трасса М-1 Беларусь
© Фото : ГК "Автодор"
Лоси, киоты и мобильные приложения: как изменится трасса М-1 "Беларусь"
То же самое с федеральной трассой в Минск — М1 "Беларусь". В 2010 году она была передана государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), которая выполняет масштабную реконструкцию трассы. Платный участок на ней лишь один — от МКАД в обход подмосковного города Одинцово. В 2021-м должны сдать второй участок — с 33-го по 84-й километр, а пуск третьей очереди — с 84-го по 132-й километр — ожидается в 2025-м.

Трасса-ветеран М4 "Дон" — самая длинная: от Москвы до Новороссийска более 1,5 тысячи километров, многие участки уже открыты для движения. Окончание всех работ планируется на 2021 год. Наряду с этим правительство на всех уровнях ведет переговоры о строительстве нового платного ответвления: Краснодар — Абинск — Кабардинка. Эта магистраль должна начинаться от действующей М4 "Дон", проходить северней Краснодара через Абинск и вновь упираться в М4 возле поселка Кабардинка.

© Фото : Российские автомобильные дорогиУчасток трассы М11 Москва &mdash; Санкт-Петербург
© Фото : Российские автомобильные дороги
Участок трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Самой современной трассой России категории IA считается М11 Москва — Санкт-Петербург. Из 669 километров запущено более половины, строительство ведется рекордными темпами — его обещают завершить уже в текущем году. Дорога проходит параллельно с М10 "Россия", пересекает ее шесть раз, что позволяет снизить нагрузку и существенно ускорить перемещение автомобилей и грузового транспорта между двумя столицами.

Доехав до Санкт-Петербурга, водители вновь могут воспользоваться платной дорогой — Западным скоростным диаметром (ЗСД). Уникальность этой артерии в том, что она проходит через весь Питер, выводя к Скандинавскому шоссе. Власти города проектируют еще одну такую дорогу — Восточный скоростной радиус (ВСР), или Восточную хорду, — от южного участка ЗСД до восточного полукольца КАД в районе деревни Заневки. Это около 24 километров. ВСР еще больше освободит Северную столицу от транзитных и большегрузных машин.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчасток Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участок Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге

Опытом Санкт-Петербурга может воспользоваться и Москва, где рассматривают проект платного северного дублера Кутузовского проспекта. Протяженность трассы — около 11 километров, от комплекса "Москва-Сити" до дороги М1 в обход Одинцово.

Снизить транспортную нагрузку на столицу России должна новая Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), опоясывающая город на расстоянии от 25 до 65 километров от МКАД. Эта трасса разделена на платные пусковые комплексы (ПК), и лишь один из них — ПК-5 длиной 76 километров — будет бесплатным. Он проходит по Солнечногорскому, Истринскому, Одинцовскому, Наро-Фоминскому районам и городскому округу Звенигород в Московской области. Из-за отсутствия альтернативного маршрута дороге присвоена II категория с максимальной скоростью движения до 90 км/ч.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПлатный участок дороги. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платный участок дороги. Архивное фото

Трасса М11 не только связующее звено между столицами, но и часть глобального транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Его еще называют "Новый Шелковый путь". Маршрут пройдет через Санкт–Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Оренбург, казахстанские города Актобе, Кызылорду, Алматы и китайские Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу, Чжэнчжоу и Ляньюнган. Российская часть будет платной от Питера до Москвы, затем до Казани — бесплатно, а от татарского города Шали до границы с Республикой Казахстан — снова платно. 

В прошлом году стартовало строительство первой платной дороги на Дальнем Востоке. Это трасса протяженностью 26,8 километра, соединяющая три федеральных шоссе: "Амур" (Чита — Хабаровск), "Уссури" (Хабаровск — Владивосток) и "Восток" (Хабаровск — Находка).

Платные дороги бывают вовсе и не дорогами, а мостами. Например, рядом с удмуртским городом Камбарка по трассе Ижевск — Уфа. Это мосты через реку Каму и ее небольшой приток Буй. А еще заплатить за машину можно на поездах РЖД, которые перевозят автомобили, скажем, в Финляндию. Но это уже совсем другая история.

Платные дороги России
© Инфографика
Платные дороги России
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Teir777
Отменяйте дорожный налог, а то получается за дороги приходиться платить дважды, и лучше становятся только платки, остальные дороги только в Москве норм
08:24
23.06.2018
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